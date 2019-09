SaS navrhuje presunúť lesné hospodárstvo pod rezort životného prostredia

07.09.2019, 18:00 | TASR

Agenda lesného hospodárstva by sa mohla presunúť pod Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Vyplýva to z novely zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci z klubu SaS.