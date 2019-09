SaS: Schôdzu neotvorili pre koalíciu. Podľa OĽaNO sa premiér bojí odvolávania

06.09.2019, 14:30 | TASR

Opozičná SaS odmieta obvinenia, že schôdza k odvolávaniu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) sa nekonala pre opozíciu. Uviedol to predseda SaS Richard Sulík, podľa ktorého je P. Pellegrini najslabší premiér, akého Slovensko malo. OĽaNO tvrdí, že premiér P. Pellegrini sa bojí schôdze, na ktorej má čeliť návrhu na vyslovenie nedôvery.

R. Sulík poznamenal, že urobí všetko pre to, aby opoziční poslanci v pondelok (9. 9.) na schôdzu prišli a aby sa ukázalo, že obštrukcie robí koalícia, nie opozícia. Vládni poslanci podľa SaS robili v pléne obštrukcie, aby sa schôdza v piatok nekonala, lebo sa báli počuť pravdu.

„Za SaS sa zúčastnili všetci poslanci s výnimkou jedného na služobnej ceste. Za vládnu väčšinu sa prezentovali len traja. Keď to sčítate, aj keby sa všetci opoziční poslanci prezentovali, nestačilo by to na otvorenie schôdze. Odmietame obvinenia, že schôdzu neotvorili pre opozíciu,“ doplnil R. Sulík.

OĽaNO: Premiér sa bojí schôdze

„Peter Pellegrini je zbabelec,“ vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič na tlačovej konferencii po tom, ako pre opakovanú neuznášaniaschopnosť pléna presunuli odvolávanie premiéra na pondelok.

P. Pellegrini reči o zbabelosti odmieta, hovorí, že tak ako v piatok, aj v pondelok príde na schôdzu. I. Matovič trvá na tom, že P. Pellegrini zlyhal a mal by vo funkcii skončiť, lebo chránil systém a mafiu. Líder OĽaNO považuje za nezmysel, aby on mal dotiahnuť všetkých opozičných poslancov do práce, vrátane nezaradeného Miroslava Beblavého a či Mariana Kotlebu (ĽSNS).

Mrzí ho, že M. Beblavý si urobil pred schôdzou tlačovú konferenciu, ale na zasadnutie neprišiel. Dodáva však, že Ústava SR nehovorí nič o tom, že v pléne musí byť na mimoriadnom rokovaní opozícia v kompletnom zložení. Na schôdzi chýbali viacerí poslanci.

Kollár nebol na schôdzi, lebo je v USA

Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár neprišiel v piatok do parlamentu, kde mali poslanci odvolávať premiéra P. Pellegriniho, lebo je v Spojených štátoch amerických. Robí tam charitu. Uviedol to pre TASR v reakcii na kritiku predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS).

„To, že bude mimoriadna schôdza, sa rozhodlo len minulý týždeň. Ja som mal dva mesiace plánovanú cestu do Spojených štátov, zakúpené letenky. Nedovolenkujem tu, som tu na natáčaní Modrého z neba. Chceme pomôcť jednej postihnutej dievčine splniť si svoj sen a pomôcť jej navrátiť ju do života špeciálnymi operáciami. Robím charitu,“ povedal B. Kollár s tým, že cestu už nevedel zmeniť.

Všetci ostatní poslanci Sme rodina v piatok v parlamente podľa B. Kollára boli. Šéf Sme rodina zároveň dodáva, že sa z rokovania riadne ospravedlnil, Dankovu kritiku odmieta. Na riadnu schôdzu parlamentu v utorok (10. 9.) príde.

Opozícia chce predsedu vlády odvolať preto, lebo nenavrhol odvolať Moniku Jankovskú (Smer-SD) z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti po tom, čo sa objavili informácie o jej údajnej komunikácii s Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Vláda s odvolaním nesúhlasí, M. Jankovská komunikáciu s Marianom K. odmieta a medzičasom vo funkcii skončila.