Saudská Arábia už pumpuje naplno, ale zároveň málo. Najdôležitejšie správy dňa

09.10.2019

Ešte nižšie sadzby

Úrokové sadzby z hypoték v lete klesli na nové historické minimá. V auguste ich banky dávali s priemerným úrokom 1,26 percenta. Na jeseň môžu byť ešte lacnejšie. O pokles sa postarali predovšetkým tri najväčšie banky, ktoré v posledných mesiacoch úvery na bývanie zlacňovali najvýraznejšie. Teraz sa do boja zapája aj Prima banka.

Kamery nebudú

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nariadil ministerstvu vnútra zrušiť tender na nákup 26-tisíc kamier pre políciu za približne 100 miliónov eur. Kamery mali byť inštalované na budovy ako aj uniformy. Rozhodnutie úradu ešte nie je právoplatné, pretože rezort sa odvolal. Dnes o tom informoval Denník N.

Ani na tretí raz

Nekonečná odysea takmer rok opusteného areálu prvého slovenského outletu pokračuje. Ani tretie kolo dražby, ktoré sa konalo v stredu v Bratislave, nebolo úspešné. Príbeh sa však možno predsa len blíži ku koncu, na dražbe sa totiž objavili nové tváre. Predchádzajúce dve kolá dražby, ktoré sa konali v júli a auguste, boli ľudoprázdne. Na dražbe sa okrem organizátorov dražby a zainteresovaných strán zúčastnili len zástupcovia verejnosti – novinári. Žiadny záujemca o kúpu neprišiel. Aktuálne kolo bolo z tohto pohľadu o niečo pestrejšie – okrem novinárov prišli aj ďalšie dve osoby, ktoré sa prezentovali ako „verejnosť“.

Bič na pranie špinavých peňazí

Okruh povinných osôb, na ktoré sa vzťahuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, bude širší, rovnako budú prísnejšie podmienky, ktoré legislatíva určuje. Návrh legislatívnej úpravy prinášajúcej spomínané zmeny v stredu schválila vláda.

Zvyšky po skrachovanej cestovke

Spoločnosť Hays Travel kúpi všetky predajné miesta britskej cestovnej kancelárie (CK) Thomas Cook, čím zachráni až 2 500 pracovných miest. Uviedla to v stredu britská insolvenčná služba (Insolvency Service). Thomas Cook, najstaršia CK na svete, ktorej predajne boli už celé generácie súčasťou centier britských miest, minulý mesiac vyhlásila bankrot. Hays Travel získa všetkých 555 prevádzok a pokúsi sa opätovne zamestnať bývalých maloobchodných pracovníkov CK Thomas Cook, oznámila insolvenčná služba.

Saudská Arábia znova pumpuje naplno

Saudskoarabská štátna ropná spoločnosť Saudi Aramco do konca novembra obnoví plnú produkčnú kapacitu, uviedol to na konferencii v Londýne šéf koncernu Amin Nasser. Ťažbu výrazne znížili útoky na ropné zariadenia v Saudskej Arábii zo 14. septembra. Maximálna produkčná kapacita Saudi Aramco je 12 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Saudská Arábia však pumpuje podstatne menej, čo je súčasť dohody Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom (skupina OPEC+) o znížení produkcie. Dôvodom je snaha o podporu cien čierneho zlata.

Širší čierny zoznam

Čína v stredu ostro kritizovala rozhodnutie USA rozšíriť svoj čierny zoznam firiem, ktorým americké spoločnosti nemôžu dodávať technológie, o popredné čínske start-upy v oblasti umelej inteligencie. Má to byť trest pre Peking za zlé zaobchádzanie s moslimskými menšinami. Tento krok však zvýšil napätie pred obchodnými rokovaniami oboch krajín na vysokej úrovni, ktoré sa majú začať vo štvrtok vo Washingtone. Na zozname je aj 20 čínskych úradov pre verejnú bezpečnosť a osem firiem. Americké sankcie im bránia v nákupe komponentov z USA bez súhlasu vlády vo Washingtone. Pre niektoré z nich je to potenciálne veľký úder. Ten istý postup použil Washington aj pri pokuse obmedziť vplyv spoločnosti Huawei Technologies a odôvodnil to ochranou národnej bezpečnosti.