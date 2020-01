Schôdzka s Černákom bola zvláštna, vravel na súde Ruskov šofér

24.01.2020, 10:38 | Zoltán Rácz | © 2020 News and Media Holding

Branislav Pravda, bývalý šofér Pavla Ruska tvrdí, že Mečiarova asistentka Anna Nagyová po ňom mala poslať odkaz P. Ruskovi, že je v ohrození až po tom, ako sa vtedajší šéf Markízy stretol s Mikulášom Černákom ohľadom Sylvie Volzovej. Pred okresným súdom svedčil aj prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, ktorý chcel svojou výpoveďou P. Ruskovi zrejme pomôcť.

V bratislavskom justičnom paláci pokračoval proces s bývalým ministrom hospodárstva a šéfom televízie P. Ruskom, ktorý je obvinený z objednávky vraždy svojej obchodnej spoločníčky z televízie Markíza, S. Volzovej.

Vraždu si mal P. Rusko podľa obžaloby objednať v roku 1997 u niekdajšieho bossa podsvetia M. Černáka, na základe ktorého výpovede sa celá kauza začala. Ten rovnako čelí obvineniu z prípravy vraždy a spolu s jeho bývalým pobočníkom Milošom Kaštanom vinu aj priznávajú. K samotnej vražde napokon neprišlo, keďže M. Černáka neskôr vzali do väzby.

Asi sme im pripadali smiešne

Výsluch bývalého Ruskovho šoféra B. Pravdu začal prokurátor Michal Šúrek otázkou, či má z niekoho alebo niečoho strach, na čo pohotovo reagoval, že nie. Potom opísal, ako došlo k stretnutiu P. Ruska s M. Černákom v Banskej Bystrici.

„Myslím, že sme boli na nejakej akcii v Krpáčove, keď pán Rusko povedal, že ideme do Banskej Bystrice za Černákom. Vôbec som nepredpokladal, že pôjde o Mikuláša Černáka. Pretože Rusko sa stretával s politikmi, myslel som, že pôjde o Ľudovíta Černáka,“ povedal šofér.

Na benzínke ich čakalo auto, ktoré im robilo doprovod do SBS firmy bossa podsvetia. Na stretnutí B. Pravda spoznal M. Černáka, M. Kaštana a bol tam podľa neho ešte jeden z Černákových ľudí, na ktorého meno si na súde najskôr nespomínal. Neskôr po otázkach Ruskovho obhajcu Mareka Paru doplnil, že išlo o Jána Kána.

„Rusko povedal, že má nejaké problémy s pani Volzovou, ktoré potrebuje vyriešiť. Černák na to odpovedal, že všetko sa dá riešiť. Potom Ruskovi začal hovoriť, že sa mu nepáči, ako je v Markíze medializovaný,“ dodal. V tomto momente mali B. Pravdu spolu s ďalšími „menej dôležitými ľuďmi“ poslať na chodbu a pokračovali v rokovaní ešte asi polhodinu.

Po stretnutí mal B. Pravda P. Ruskovi vyčítať, že sa s M. Černákom stretli. „Ja som to stretnutie do dnešného dňa nepochopil. Myslím, že sme tam pôsobili my dvaja pred nimi v tej dobe smiešne. Povedal som mu, že to nebol dobrý nápad. Vyčítal som mu, že ma vtiahol do miestnosti s ľuďmi, s ktorými som sa ani nechcel stretnúť.“

Na otázku predsedu senátu Pavla Juhása, čo bolo podľa B. Pravdu dôvodom stretnutia, odpovedal: “Možno si myslel, že Černák je natoľko silný, že jej dohovorí, že ju (pozn. Volzovú) postraší, toto mi z toho vyplýva.“

Sudca sa Ruskovho bývalého šoféra pýtal tiež na to, či mal jeho vtedajší zamestnávateľ z niečoho obavy. Narážal tak na tvrdenie obhajoby, že P. Rusko išiel za M. Černákom, pretože aj práve prostredníctvom tohto šoféra ho mala bývalá šéfka Mečiarovej kancelárie A. Nagyová varovať, že je v ohrození. „Neviem, ale asi áno,“ povedal a pokračoval, že ho niekedy v roku 1997 P. Rusko požiadal, aby išiel na stretnutie s A. Nagyovou na Dunajskú ulicu.

„Povedala, že by bolo dobré, keby si pán Rusko dal pozor a vypratal sa na chvíľu z Bratislavy. Pýtal som sa, že o čo ide, ale ona na to, že viac mi povedať nemôže. Neviem, či malo ísť o nejaké zastrašovanie alebo čo,“ dodal s tým, že potom sprísnili bezpečnostné opatrenia v televízii aj pri strážení Ruskovej rodiny.

Zaujímavým rozporom je však to, že podľa B. Pravdu malo dôjsť k varovaniu od A. Nagyovej až po stretnutí P. Ruska s M. Černákom v Banskej Bystrici. To úplne vyvracia argument obhajoby, že si bývalý šéf Markízy išiel za mafiánskym bossom overiť informáciu, že je v ohrození.

P. Rusko na to po pojednávaní reagoval, že to bolo naopak a jeho bývalý šofér sa len pomýlil. „Pán Pravda sám potvrdil, že po stretnutí s pani Nagyovou sa posilnila ochranka a to sa stalo v lete. Stretnutie s pánom Černákom bolo v septembri,“ dodal P. Rusko.

Kováčik pomohol Ruskovi

Pred senát okresného súdu sa ešte pred bývalým šoférom P. Ruska postavil aj prezident futbalového zväzu a podnikateľ J. Kováčik, ktorý po problémoch s Gamatexom odkúpil podiel v Markíze. Tak ako pred vyšetrovateľmi, aj tu potvrdil, že sprostredkoval stretnutie s M. Černákom. P. Rusko mu vraj hovoril, že si potrebuje niečo overiť, že mu niečo hrozí, ale detaily mu neprezradil.

Prokurátor si však všimol, že J. Kováčik predtým pred policajtmi o Ruskových obavách vôbec nehovoril. J. Kováčik to predtým nespomenul ani v rozhovore pre novinárku známu z Kočnerovej Threemy Martinu Ruttkayovú. „Neviem sa k tomu vyjadriť,“ odpovedal na otázku prokurátora, prečo to neuviedol už skôr.

Touto doplnenou výpoveďou J. Kováčik nahráva tvrdeniu P. Ruska, že nie on si bol objednať vraždu S. Volzovej, ale išiel si overiť, či nebol v ohrození on sám.

„Tento rozpor bude aj predmetom vyhodnotenia dôkazov v mojej záverečnej reči,“ dodal k tomu po pojednávaní prokurátor M. Šúrek.

Nedôveryhodne vyznieva aj fakt, že si Kováčik pred súdom nespomenul, či poskytol priestor vo svojej firme, ktorá sídlila v Holiday Inn, na ďalšie stretnutie zainteresovaných. Na tom malo podľa obžaloby dôjsť k prevzatiu zálohy 500.tisíc korún. „No skúste si spomenúť,“ nabádal ho sudca. „Je možné, že tam bol Milan Kaštan, ale naozaj si nespomínam,“ odpovedal J. Kováčik. P. Rusko tvrdí, že sa také stretnutie ani neuskutočnilo.

Ďalším rozporom v kauze je, či bol J. Kováčik na stretnutí P. Ruska s M. Černákom v Banskej Bystrici, ktoré dohodol. Šofér B. Pravda pred súdom vyhlásil, že určite nie. P. Rusko však trvá na tom, že tam J. Kováčik bol.

Haščákova výpoveď

Z prípravy vraždy je obžalovaný aj niekdajší boss bratislavských sýkoriek Róbert Lališ alias Kýbel. On vinu popiera a na súde tvrdil, že svedkov nepozná.

P. Rusko po pojednávaní vyhlásil, že vypočutí svedkovia iba potvrdili, že žaloba „stojí na hlinených nohách“, je vymyslená a účelová. Svoje obvinenie si spája s kauzou zmenky, s ktorými chcel Marian Kočner vytiahnuť z Markízy milióny eur, a podľa neho iba slúži na jeho zastrašenie, aby M. Kočnera v tomto prípade, v ktorom sú tiež spoločne obvinení, potopil.

V tejto súvislosti minulý týždeň vypovedal v procese s M. Kočnerom v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej aj šéf Penty Jaroslav Hačšák, ktorý vysvetľoval svoju komunikáciu s M. Kočnerom v Threeme. M. Kočner mu totiž poslal vulgárnu správu o „odje..ní ču...ka“ a podľa J. Haščáka to znamenalo odstránenie vyšetrovateľa tímu Gorila Milana Kyselicu z vyšetrovania z prípravy vraždy S. Volzovej.

Podľa Romana Kvasnicu, ktorý zastupuje poškodenú S. Volzovú (v súčasnosti sa volá Klausová), výpovede svedkov na pojednávaní s P. Ruskom logicky vyvrátili niektoré tvrdenia obhajoby. „Je vylúčené, aby pani Volzová v minulosti akýmkoľvek spôsobom ohrozovala pána Ruska. Bola to šedá myška, ako sa vyjadril jeden zo svedkov z televízie, a ja považujem za vylúčené, aby táto konštrukcia, ktorá sa neustále predkladá súdu a médiám, bola pravdivá,“ povedal R. Kvasnica.

Spokojný bol aj prokurátor M. Šúrek, ktorý sľubuje predloženie ešte veľkého množstva dôkazov proti P. Ruskovi. „Opätovne bola potvrdená dôvodnosť obžaloby,“ dodal.

Pokračovanie procesu je naplánované na 2. apríla.