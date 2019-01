Schyľuje sa k „totálnej vojne“. A skaly zo Strečna budú možno padať ďalej

Už je isté, že staviteľ tunela Višňové na diaľnici D1 pri Žiline končí. Otázka ostáva už len to, či bude nejaká dohoda o „dobrovoľnom odchode”, alebo „totálna vojna“. Takto opísal aktuálnu situáciu na stavenisku jeden z manažérov na stavbe. Úsek Lietavská Lúčka – Dubná Skala projektuje a stavia taliansko-slovenské združenie Salini Impregilo – Dúha so zmluvnou cenou 409 miliónov eur bez DPH. Je to jeden z najdôležitejších a zároveň finančne a technicky najnáročnejších diaľničných úsekov na Slovensku. Jeho súčasťou bude najdlhší 7,5-kilometrový diaľničný tunel Višňové.