Sedem vecí, ktoré ukázali prvé dni pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka

TREND vybral sedem najdôležitejších vecí, ktoré priniesli prvé dni pojednávania v prípade vraždy Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára. Od pondelka bude proces pokračovať ďalšími troma pojednávacími dňami.

Najsledovanejší súdny proces za posledné roky má zatiaľ celkom rýchly spád. Predsedníčka senátu, ktorý má vec na sto, Ružena Sabová, pojednávanie vedie prísne a rázne, čas vyhradený na konanie využíva až do posledného možného okamihu. Zatiaľ sa môže zdať, že mafiána Mariana Kočnera svedkovia potápajú. Netreba však zabúdať na to, že proces je ešte len na začiatku.

Počas prvých dní súdu hovorili obžalovaní, rodiny zavraždených a najdôležitejší svedkovia. Nasledovať však bude ešte množstvo svedeckých výpovedí, ale aj iných dôkazov, ktoré môžu doterajšie smerovanie procesu zmeniť. TREND zatiaľ sumarizuje najdôležitejšie udalosti, ktoré sa počas prvých dní odohrali.

1. „Nejaký Rus“

Do vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je podľa prokuratúry zapojených päť ľudí. Sprostredkovateľ Zoltán Andruskó od začiatku spolupracoval s vyšetrovateľmi, vylúčili ho na samostatné konanie a dnes si odpykáva pätnásťročný trest. Údajný objednávateľ Marian Kočner, sprostredkovateľka Alena Zsuzsová a jeden z vykonávateľov, Tomáš Szabó, vinu v prípade vraždy odmietajú.

Druhý vykonávateľ, Miroslav Marček, sa ale hneď na začiatku riadneho procesu priznal. Tento krok sa dal očakávať, keďže s políciou začal spolupracovať už počas vyšetrovania. Pôvodná verzia udalostí totiž hovorila o tom, že strelcom bol Tomáš Szabó. M. Marček však vyhlásil, že Jána a Martinu zastrelil on, pred súdom podrobne opísal, ako k tomu celému došlo.

Výpoveď M. Marčeka sa na prvý pohľad nezdá pre M. Kočnera veľmi nebezpečná. O objednávateľovi vraždy nepovedal nič. Meno M. Kočnera z jeho úst po celý čas nezaznelo. No uviedol jeden drobný, no dôležitý detail, ktorý spája jeho výpoveď s výpoveďou Z. Andruskóa, aj s výpoveďou Petra Tótha, bývalého SISkára, novinára a kamaráta M. Kočnera.

Vraždu si mal podľa neho objednať „nejaký Rus.“ O ruskom podnikateľovi ako o objednávateľovi hovoril vo svojej výpovedi aj Z. Andruskó, ktorý povedal, že takúto inštrukciu dostal od A. Zsuzsovej. „Nejakého Rusa,“ za možného objednávateľa krátko po vražde podľa P. Tótha označil aj M. Kočner. Na prvý pohľad nepodstatný detail, no je to jedna z vecí, ktorá je priamou linkou medzi vrahom a údajným objednávateľom.

2. Mlčať je zlato

Ak aj mali ostatní obžalovaní v pláne pred súdom hovoriť o svojej verzii udalostí, po výpovedi M. Marčeka si to rozmysleli. Výsluch obžalovaného totiž prebiehal v neprítomnosti zvyšných spoluobžalovaných. V miestnosti môžu obžalovaní sedieť až potom, ako bude ich prvá výpoveď zaznamenaná.

Keď do miestnosti vchádzal ako druhý v poradí vypovedať T. Szabó, ešte pred výpoveďou sa poradil so svojím obhajcom. Súdu napokon oznámil, že porozpráva len svoju verziu udalostí, no na žiadne otázky odpovedať nebude. Obžalovaní majú právo nevypovedať, vypovedať len čiastočne, rovnako však môžu aj beztrestne klamať. Aj pri klamstve si však musia dať pozor na to, aby bolo konzistentné a dávalo logiku.

Kroky T. Szabóa zopakovala aj A. Zsuzsová, M. Kočner sa dokonca odmietol vyjadriť úplne, nerozprával ani svoju verziu udalostí. Oficiálne žiadna zo strán sporu toto rozhodnutie obžalovaných komentovať nechcela. Zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic však upozornil na to, že týmto chcú obžalovaní svoje výpovede prispôsobovať svedeckým výpovediam a vykonaným dôkazom.

„Ich výpovede preto už nebudú také dôveryhodné, ako by boli na začiatku,“ konštatoval D. Lipšic. Hoci ide v tomto prípade skôr o dohady, z porady s advokátmi a rozhodnutia neodpovedať na otázky sa dá usudzovať, že T. Szabóa, A. Zsuzsovú a M. Kočnera výpoveď M. Marčeka zaskočila.

