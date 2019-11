Šéf investičného fondu: Časy sa menia, „špinavá“ firma u nás nemá šancu

Čoraz viac investorov sleduje to, či sa firma správa udržateľne. Ak napríklad zneužíva detskú prácu alebo sa nespráva k životnému prostrediu tak, ako by sa mala, investori jej budú čoraz ťažšie ochotní požičať, hovorí pre TREND riaditeľ CPR Asset Management Vafa Ahmadi, pod ktorý spadá fond Food for Generations.