Šéf lekárskych odborov: Ficovo nové riešenie problém nevyrieši, iba prehĺbi

19.01.2020, 18:13 | TASR

Mladí lekári odchádzajú po skončení štúdia do zahraničia preto, lebo na Slovensku nenájdu voľné miesto, keďže nemocnice pri ich súčasnom financovaní šetria na personáli. Dôvodom je tiež absencia skúsených starších kolegov v nemocniciach, od ktorých by sa mohli učiť.

Pokuta za emigráciu preto podľa predsedu Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petra Visolajského problém s nedostatkom lekárov nevyrieši. „Problém by sa len prehĺbil. Musíme si uvedomiť, že vyhrážky a nadávky slovenských lekárov na Slovensku neudržia,“ hovorí P. Visolajský.

Reaguje tak aj na sobotné (18. 1.) vyjadrenia Smeru-SD na programovej konferencii o troch pilieroch, ktoré chcú sociálni demokrati presadiť v prípade úspechu v blížiacich sa parlamentných voľbách.

Za mýtus politikov označuje LOZ aj financovanie štúdia lekárov. Lekárske fakulty sú podľa neho nesprávne financované, čo má za následok prijímanie viac zahraničných študentov na úkor slovenských.

Predseda združenia poukazuje taktiež na to, že spoplatnenie štúdia na slovenských lekárskych fakultách by znamenalo väčší odchod slovenských študentov do Čiech, čo by v konečnom dôsledku znížilo počet lekárov na Slovensku. „Česko si totiž vypočítalo, že ak príde na vysokú školu študovať Slovák, Česká republika na tom zarobí, a to aj v takom prípade, že sa študent po škole vráti späť na Slovensko,“ povedal P. Visolajský s tým, že ak slovenský lekár zostane v Čechách aj pracovať, je to pre túto krajinu ďalší bonus.

Smer-SD v prípade, že sa dostane do vlády aj po februárových parlamentných voľbách, chce presadiť tri základné piliere. Má ísť o podporu dôchodcov, mladých rodín a riešenie situácie okolo nedostatku lekárov.

Robert Fico (Smer-SD) chce s účinnosťou od roku 2020 zaviesť, aby končiaci lekári zo zdravotníckych fakúlt mali dve možnosti. Buď dostanú šek na 55-tisíc eur, čo je približne výška ceny ich štúdia počas šiestich rokov, a budú môcť odísť kam chcú, alebo odpracujú na Slovensku desať rokov.