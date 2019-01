Šéf slovenských veterinárov: Porážajú sa aj choré zvieratá. Ale len pod naším dohľadom

31.01.2019, 15:00 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Ako je na podvody s chorými zvieratami na bitúnkoch pripravené Slovensko, hovorí pre TREND ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš. Uisťuje, že škandály ako v Poľsku, kde sa po nociach zabíjajú choré až nevládne zvieratá bez dozoru veterinárov, by sa u nás diať nemali. Opisuje, ako sú zabezpečené kontroly zvierat a nakladanie s mäsom od maštalí až po pulty obchodov či kuchyne reštaurácií.

Môžete Slovákov uistiť, že sa na tunajších bitúnkoch nedejú podobné podvody s chorými zvieratami ako sa odhalilo v niektorých prevádzkach v Poľsku?

Podvody sú vždy výsledkom toho, ak dozor nie je primerane precízny a prísny. Kvalitu nášho dozoru si strážime tým, že u nás celý kolobeh potravín od poľa až na pulty obchodov stráži iba jedna organizácia – Štátna veterinárna a potravinová správa. Vedenie je jednotné. Rovnako ako pokyny do každého jedného regiónu.

Veterinári schvaľujú našim farmárom, ktoré zviera môžu predať na bitúnok a ktoré musí ísť do kafilérie. Je to len podľa našich pokynov. Rovnako iba naši veterinári kontrolujú, ako sa každé jedno zviera spracuje na bitúnku. Nevyhovujúci kus zo spracovania na ľudskú výživu bez pardónu vyraďujeme. Potom ide len do kafilérie či na výrobu konzerv pre zvieratá.

Kontrola zvierat pred porážkou je teda až dvojstupňová. Nielen na bitúnku, ale aj na farme. A každý jeden kus zdravého mäsa sa z bitúnku dostane k ľuďom, až keď mu náš veterinár dá úradnú pečiatku. Všetko toto sú inak všeobecné pravidlá platné pre celú EÚ. V Poľsku chýba práve ta jednotná línia dozoru.

Neprehliadnite Reportáž z poľského bitúnka: hnilé mäso odrezali, zvyšok poslali na trh

Nie je vylúčené, že pokútne mäso z bitúnku, je aj na Slovensku, tvrdí Gabriela...

Reportáž z poľského bitúnka: hnilé mäso odrezali, zvyšok poslali na trh Mäso z poľských bitúnkov skončilo na školách či v škôlkach

Mäso dorazilo na Slovensko už 12. januára, veľa z neho je už asi uvareného aj...

V čom spočíva nejednotnosť poľského dozoru?

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť