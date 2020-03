Šéf ÚHP: Prinášame fakty, zodpovednosť musia niesť politici

07.03.2020, 15:00 | Zoltán Rácz | © 2020 News and Media Holding

Prvou dohodou vznikajúcej koalície, je podľa štvrtkového vyhlásenia Igora Matoviča, že všetky výdavky štátu nad milión eur bude posudzovať Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri ministerstve financií. Útvar je pozvaný aj na pondelkové stretnutie k téme prípadného zadlžovania sa pre výstavbu nájomných bytov a diaľnic, ktoré presadzuje strana Sme rodina. Riaditeľ analytikov Štefan Kišš sa teší posilneniu mandátu útvaru prípadnou novou vládou. Podľa neho je to znamenie, že dobré hospodárenie považuje za svoju prioritu.

Vo štvrtok ste po vyhlásení Igora Matoviča napísali na sociálnu sieť vtipný status, že najímate ľudí. Aby ste mohli naplniť predstavu budúceho premiéra, zrejme naozaj budete potrebovať posily...

Status bol samozrejme odľahčený, v kontexte tejto diskusie. Áno, určite budeme potrebovať posily. Aké a koľko presne, na to si ešte budeme musieť sadnúť a presne špecifikovať. Toto však považujem za technické detaily.

V každom prípade, ja to vnímam ako posilnenie mandátu hodnoty za peniaze, ktorú sme ako koncept začali realizovať pred 4 rokmi.

Koľko ľudí pre útvar hodnoty za peniaze pracuje dnes?

Na Útvare hodnoty za peniaze pracuje asi 25 ľudí. Investičným projektom, ktorých sme doposiaľ hodnotili približne 110, sa venuje osem ľudí.

Podstatné je nastaviť procesy

V súčasnosti posudzujete všetky investície nad 40 mil. eur (pozn. v IT je to nad 10 mil. eur). Ak by bola tá hranica pri výdavkoch už milión eur, máte predstavu o koľko viac práce by ste ako útvar mali?

Počítame to

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť