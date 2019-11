Šéf Wizz Air: Biznis triedu treba zakázať, je to archaický prežitok

19.11.2019, 09:43 | Tomáš Bakoš | © 2019 News and Media Holding

Šéf nízkonákladovej leteckej spoločnosti WizzAir Jozsef Varadi zavelil do boja proti biznis triede v lietadlách. Jej pasažieri zanechávajú až dvojnásobnú uhlíkovú stopu v porovnaní s cestujúcimi v ekonomickej triede. Značná časť príjmov leteckých spoločností pochádza práve z predaja leteniek do biznis triedy. Pre letectvo to po ohlasovanom zdanení odvetvia môže znamenať ďalšiu ranu.