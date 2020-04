Šéf Zastúpenia EK: Bez miliárd z Únie by boli dosahy krízy oveľa tvrdšie

07.04.2020, 11:30 | Zoltán Rácz | © 2020 News and Media Holding

Ministri financií EÚ teraz diskutujú o nástrojoch na zmiernenie hospodárskych následkov pandémie COVID-19. Hlavnými témami majú byť dva návrhy, na ktorých sa minulý týždeň európsky lídri nedokázali dohodnúť, teda podmienky využitia pôžičiek z eurovalu a vytvorenie európskych dlhopisov s názvom koronabondy. O možnostiach EÚ pomôcť členom v kríze sa TREND rozprával s vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislavom Mikom.

V rozhovore sa dočítate: koľko peňazí EÚ mobilizuje na prvú pomoc v kríze

Aké prostriedky sú vďaka opatreniam EÚ k dispozícii

či pomôže spoločné obstarávanie v zdravotníctve aj Slovensku

či bola reakcia EÚ dostatočne rýchla

Na prvú pomoc členským krajinám v kríze EÚ uvoľňuje použitie eurofondov vo výške 37 miliárd eur. To je maximum, čo pomocou tohto nástroja môže EÚ nateraz poskytnúť. Dá sa už teraz odhadnúť, ako to ovplyvní ďalšie fungovanie tohto nástroja v budúcnosti? Dá sa teraz vôbec hovoriť o ďalšom programovom období?

Investičný plán reagujúci na koronavírus prináša okamžitú pomoc tak, že mobilizuje nevyužité prostriedky z eurofondov. Pre všetky členské štáty je to dokopy 37 miliárd eur. V prípade Slovenska by mohlo ísť o necelých 2,5 miliardy, ale konečná suma vzíde až z analýz, ktoré práve prebiehajú na národnej úrovni. Suma zahŕňa nielen voľné peniaze, ale aj to, čo už je vo výzvach. Veľmi dôležité je, ako sa dohodnú jednotlivé ministerstvá na tom, ktoré prostriedky sa presunú na opatrenia na boj s koronavírusom.

Koľko peňazí z EÚ má Slovensko okamžite k dispozícii?

To, čo má Slovensko okamžite k dispozícií vo svojom rozpočte, je 527 miliónov eur, ide o predfinancovanie za rok 2019, a ďalšiu hotovosť v objeme 383 miliónov eur, predfinancovanie za rok 2020, dostane v priebehu apríla. Tieto peniaze môže Slovensko využiť za priaznivejších podmienok ako zvyčajne. Upúšťa sa od spolufinancovania z národných rozpočtov, takže táto pomoc je dva v jednom, ušetrí nemalé peniaze z domáceho rozpočtu a zároveň je to veľká nenávratná finančná injekcia na riešenie tých najakútnejších problémov a potrieb.

Čo sa nimi podľa vás môže financovať?

Môžu sa financovať urgentné potreby v zdravotníctve, napríklad nákup testov, testovacích prístrojov, ochranných pomôcok, liekov, ale aj zdravotný personál či informačné kampane, a podporovať opatrenia pre udržanie zamestnanosti či prevádzkový kapitál (likvidita) malých a stredných podnikov. Cieľom je rýchlo reagovať a pomôcť sektorom, ktoré sú najviac postihnuté.

Aké ďalšie prostriedky sú vďaka opatreniam EÚ k dispozícii?

Napríklad sa z rozpočtu EÚ uvoľní miliarda ako

