Šéf ZMOS-u nechce obhájiť svoj post, vzdal sa kandidatúry

22.05.2019, 15:38 | TASR

Doterajší predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora nebude opätovne kandidovať na post šéfa organizácie. Svoje rozhodnutie oznámil na záver prejavu v úvode 30. Snemu ZMOS-u, ktorý sa v dňoch 22. až 23. mája koná v Bratislave. Odôvodnil ho predchádzajúcou kritikou vo vnútri združenia a snahou presadzovať záujem združenia nad vlastnými ambíciami.

M. Sýkora priznal, že impulzom na rozmýšľanie o rezignácii boli výhrady primátorov niektorých členských miest. Tí kritizovali pasivitu a ústupnosť združenia pri rokovaniach o zákonoch zvyšujúcich finančnú záťaž pre rozpočty samospráv.

„Výhrady niektorých primátorov som vnímal aj ako výhrady k mojej osobe, najmä výhradu, že je potrebné byť razantnejší. Začal som rozmýšľať, či opätovne kandidovať,“ ozrejmil končiaci šéf ZMOS-u.

Definitíva o rezignácii na obhájenie mandátu mala prísť po tom, čo sa medzi kandidátmi na predsedu ZMOS-u objavili i uchádzači z radu primátorov. Rozhodnutie odôvodňuje M. Sýkora záujmom o upokojenie atmosféry i príspevkom k zachovaniu silného a jednotného združenia.

„Mne ako spoluzakladateľovi nie je jedno, čo sa udeje so ZMOS-om, chcem aby táto organizácia aj po 30 rokoch naďalej dobre fungovala,“ povedal.

Neprehliadnite Šéf ZMOS: Samosprávy získajú pri hazarde dostatočné rozhodovacie právo

Zákonom sa zvyšuje minimálny počet prístrojov v herni z 12 na 15, čím sa vytvára...

Šéf ZMOS: Samosprávy získajú pri hazarde dostatočné rozhodovacie právo Zlučovanie obcí pripúšťa už aj ZMOS

Rozvoj miest podľa Viktora Nižňanského brzdí prílišná solidarita väčších...

Rybníček ako prezident ÚMS

Neskrývané výhrady k činnosti ZMOS-u potvrdil primátor Trenčína Richard Rybníček, ktorý zároveň oznámil zámer krajského mesta vystúpiť zo združenia a vstúpiť do Únie miest Slovenska (ÚMS).

R. Rybníček potvrdil záujem uchádzať sa o post prezidenta ÚMS na jej sneme 21. júna. Do únie majú záujem vstúpiť podľa jeho slov aj mestá Žilina, Košice, Banská Bystrica a Nitra. M. Rybníček nevie, či tieto mestá plánujú aj odísť zo ZMOS-u. Na odchod sa ale podľa jeho slov chystá Trnava, ktorá pôsobí aj v únii.

Zmeny inicioval R. Rybníček, ktorý kritizuje ZMOS za to, že dosiaľ nebolo schopné prísť s dokumentom, ktorý by zadefinoval reformu verejnej správy. Problém vidí aj v tom, že ZMOS pracuje len reaktívne. „Len reaguje na to, čo vláda pripraví a nie je schopné stopnúť návrhy, ktoré majú negatívny dosah na samosprávu,“ povedal.

V tejto súvislosti upozornil i na sociálny balík, ktorý má koalícia predložiť na júnovú schôdzu. M. Sýkora na túto kritiku reagoval aj počas príhovoru na sneme. Upozornil, že fungovanie a činnosť ZMOS-u závisí od aktivity všetkých jeho členov, pričom poukázal na fakt, že napríklad v kritizovanej Komore miest často dochádza k tomu, že neprítomnosťou primátorov nie je orgán uznášaniaschopný.

Je zároveň presvedčený, že výhrady, ktoré na tohtoročných zasadnutiach Rady ZMOS formulovala časť primátorov, nie sú opodstatnenými dôvodmi na vnútorné štiepenie združenia. Verí, že zlepšenie prinesie rozšírené zasadnutie Komory miest za účasti všetkých primátorov členských miest, čiže vytvorenie akejsi platformy primátorov, taktiež povinné paritné zastúpenia primátorov a starostov z jednotlivých regionálnych združení v orgánoch ZMOS-u a opätovné zavedenie tajomníka komory, zodpovednej osoby z Kancelárie ZMOS, ktorý by sa venoval agende danej komory.

Tohtoročný 30. snem je zároveň i volebným snemom, na ktorom sa bude voliť nový predseda združenia. Kandiduje starostka obce Spišské Tomášovce Zuzana Nebusová, starosta obce Píla Radovan Mičunek, primátor mesta Nováky Dušan Šimka a primátor mesta Liptovsky Hrádok Branislav Tréger. Výsledky volieb by mohli byť známe už stredu večer.