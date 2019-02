Šefčovič sa k Ficovi nechcel vyjadriť, Krajniak obhajoval Poľsko a Maďarsko

05.02.2019, 21:55 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

„Prezident musí rešpektovať ústavu a nesmie sa ku kandidátom na ústavných sudcov vyjadrovať až do momentu voľby. Nechcel by som svojimi vyjadreniami ohroziť ústavnosť voľby,“ vyhlásil v debate piatich prezidentských kandidátov Maroš Šefčovič. Ostatní prítomní otvorene vyhlásili, že by Roberta Fica do funkcie ústavného sudcu nevymenovali.

„Absolútne sme minuli šancu na nastavenie voľby sudcov ústavného súdu. Myslím si, že to bol zámer tejto vlády, aby mohol byť ústavný súd politickou korisťou,“ povedala v debate Zuzana Čaputová.

„Dostávame sa časovo veľmi blízko k okamihu, keď sa uvoľnia miesta na ústavnom súde. Ústava hovorí jasne. Parlament je povinný predostrieť dvojnásobok kandidátov, toho by som sa držala. V krízovej situácii by som pre funkčnosť ústavného súdu sudcov vymenovala ale so zreteľom na to, že parlament zlyhal,“ dodala.

Milanovi Krajniakovi, ktorý je v súčasnosti poslancom v NR SR, sa nezdá, že by sa snažili bojkotom zablokovať ústavný súd. „Za nás (Sme rodina; poznámka redakcie) môžem povedať, že je vo výbere dostatok spôsobilých kandidátov,“ doplnil.

Štefan Harabin v téme vyzdvihol, že je povinnosťou prezidenta, aby ústavných sudcov vymenoval, a Robert Mistrík potvrdil, že by v prípade nutnosti vybral aj z nekompletného zoznamu kandidátov.

M. Šefčovič sa nazdáva, že sa podarí ústavných sudcov vymenovať Andrejovi Kiskovi a túto situáciu už budúci prezident nebude musieť riešiť. Ak by to však mal riešiť, snažil by sa zabezpečiť chod ústavného súdu.

Kto bude vo vláde

Milan Krajniak by vymenovanie vlády podmienil tým, aby súhlasila s hlavnými bodmi jeho programu. „Ústavné orgány štátu majú spolupracovať. Pri zostavovaní vlády budem plne rešpektovať to, že koho si ľudia zvolia, ten bude vládnuť. Takisto ale musia orgány štátu rešpektovať, že keď budem zvolený, budem zvolený s týmto programom, vysvetlil.“

„Nikomu neprekážalo, že Andrej Kiska kládol premiérovi personálne podmienky. Chcem využiť ten istý článok ústavy,“ dodal.

„Ústava je to, čo musíme vo výkone funkcie rešpektovať. Ak by prezident chcel niečo presadiť, čo by bolo v rozpore s programom strán, ktoré získali legitímnu väčšinu v parlamentných voľbách, tak by v krajine bola patová situácia,“ reagovala Z. Čaputová.

Ľudia sú podľa M. Šefčoviča z konfliktov unavení. „Prezident s perspektívnym predsedom vlády musia mať jediný cieľ - musia mať záujem, aby do vlády nastúpil Á-čkový tím. O tom samozrejme treba s premiérom rokovať, ale za zavretými dverami a predstúpiť pred ľudí s riešeniami a nie odkazovať si cez tlačové konferencie koho vymenujem a koho nie,“ vyjadril sa.

„Mám ale pár vecí, v ktorých by som neustúpil. Keby niekto chcel znižovať sociálne štandardy, rušiť vlaky a obedy zadarmo, keby niekto chcel, aby sme nechali našich ľudí umierať pri strojoch, pretože budeme do nemoty zvyšovať dôchodkový vek, s tým by som problém mal. Mal by som tiež problém, keby nás niekto tlačil mimo Európskej únie“ doplnil.

Štefan Harabin ubezpečil voličov, že poverenie zostaviť vládu by nedostal človek, ktorý nevie garantovať, že sa prestane kradnúť. „Za posledných 10 rokov zomrelo na vyliečiteľné choroby 40-tisíc ľudí. To je genocída národa,“ vyhlásil. Poverenie by nedal politikovi, ktorý je „skorumpovaný a spriahnutý s oligarchami.“

„Prezident má vymenovať takého predsedu vlády, ktorý zabezpečí, aby bola vláda stabilná a aby fungovala,“ dodal v debate Robert Mistrík. „Budem sa starať o to, aby vo vláde neboli Kaliňákovia, Richterovia, Matečné a Lubyové,“ vyhlásil. Prezident podľa neho musí zvážiť premiérove kvality a hovoriť s ním až tak by sa mal rozhodnúť.

Únia a jej bezpečnostná stratégia

Prezidentskí kandidáti sa mali vyjadriť aj k otázke postoja voči NATO, Európskej únii a jej bezpečnostnej stratégii.

„Stredná Európa je súčasťou západnej kresťanskej civilizácie. Nemusíme ale preberať všetky vzory zo Západu. Slovensko je suverénny štát, ktorý má sebavedomo prezentovať svoje záujmy. Som hrdý na to, že keď bola na Slovensku migračná kríza, stredná Európa našla lepšie riešenie ako západné štáty a dokázali sme zastaviť balkánsku trasu. Za absolútnu prioritu by som považoval dobré vzťahy so susedmi,“ zdôraznil M. Krajniak.

R. Mistrík uviedol, že členstvo v Európskej únii je pre Slovensko z jeho pohľadu kľúčové a akékoľvek spochybňovanie je nezodpovedné. „Únia má svoje chyby, ale nebudeme preto spochybňoval celý systém,“ povedal. Na tomto názore sa zhodol aj M. Šefčovič.

„Únia sa musí vrátiť k európskej spolupráci a k ochrane schengenských hraníc. Nemôže nám tu ale diktovať kvóty. Tvrdé jadro znamená zánik štátu a prenesenie právomocí na Francúzsko a Nemecko,“ vyjadril sa Š. Harabin.

Anexiu Krymu Ruskom vnímajú Z. Čaputová, R. Mistrík a M. Krajniak ako bezpečnostnú hrozbu. „Slovensko je malá krajina a nemá silnú armádu. Je v našom eminentnom záujme, aby všetci dodržiavali medzinárodné právo. Kto to nedodržiava, tak nás ohrozuje,“ myslí si R. Mistrík.

„Kiežby sme mohli mať s Ruskom dobré vzťahy, ale momentálne je to hráč, ktorý porušuje pravidlá,“ doplnila Z. Čaputová. M. Šefčovič však dodal, že by sme vzťahy s Ruskom mali zlepšiť z dôvodu našich ekonomických záujmov. „Rokoval som s Ruskom aj Ukrajinou a podarilo sa nám vyrokovať, že plyn bude a bude aj najbližších desať rokov,“ dodal.

Š. Harabin Rusko ani anexiu Krymu ako bezpečnostnú hrozbu nevníma. „Krym bol štát v štáte. Na základe tam platného práva prebehlo referendum a potom požiadalo o to, aby bolo pričlenené k Rusku,“ tvrdí.

Sankcie voči Maďarsku a Poľsku

Jedným z bodov v diskusii bola aj súčasná politická situácia u našich severných a južných susedov. „Situáciu v Poľsku aj Maďarsku sledujeme. Musím povedať, že došlo k príliš mnohým krokom, ktoré porušovali pravidlá Únie. Slovensko je často vnímané ako most medzi V4 a európskymi inštitúciami. Sankčný článok proti Poľsku a Maďarsku sa vníma ako posledná možnosť, keď všetko zlyhalo. Sme uprostred rokovaní a som za to, aby sme hľadali riešenia,“ vyjadril sa M. Šefčovič.

„Tiež som zástanca rokovaní. Práve tu by mohol prezident využiť svoju právomoc a hlavám V4 medzi očami povedať svoj názor. Musíme si ale nastaviť aj vlastné zrkadlo, aby to u nás raz nedopadlo ako u nich,“ uviedol R. Mistrík na margo káuz o zneužívaní eurofondov.

M. Krajniak uviedol, že by ako prezident nikdy nedovolil hlasovať za sankcie voči Maďarsku a Poľsku. „Sú to naši susedia a tých si nevyberáme. Myslím si, že výhrady EÚ voči Poľsku a Maďarsku sú neférové,“ dodal.

Podľa Š. Harabina použila Európska únia Slovensko na to, aby rozbila Vyšehradskú štvorku.