Šefčovič sa rozhodol. Chce kandidovať na prezidenta

Maroš Šefčovič mal v nedeľu koaličnej strane Smer-SD potvrdiť, že chce kandidovať na prezidenta. Informáciu priniesol Denník N.

Maroš Šefčovič je už podľa Denníka N rozhodnutý a strana začína rozoberať, ako bude vyzerať jeho volebná kampaň. Začiatkom týždňa zasadá predsedníctvo Smeru a pravdepodobne budú hovoriť práve o tom, ako dostať podpredsedu Európskej komisie do prezidentského paláca.

Primárnou starosťou by malo byť to, že M. Šefčovič sa v posledných rokoch pohyboval skôr v medzinárodných vodách a preto bol pre slovenských voličov málo viditeľný. Veľvyslancom pri EÚ a potom eurokomisárom bol od roku 2004, a hoci viedol kandidátku Smeru do posledných eurovolieb, nemusí ho poznať ani veľká časť voličov Ficovej strany.

M. Šefčovič dostal ponuku kandidovať za prezidenta od Roberta Fica v utorok 8.1. Povedal, že potrebuje čas na rozmyslenie. Jeho mandát podpredsedu EK sa končí po voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré budú na konci mája. Ako možný kandidát na prezidenta SR sa spomínal už koncom roka 2017, vtedy to ale označil za mediálne špekulácie. Začiatkom roka 2018 zasa skonštatoval, že o kandidatúre neuvažoval.