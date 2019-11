Šéfe, daj si dlhú pauzu, pomôže ti to. Najlepšie tipy na výlety v roku 2020

30.11.2019, 17:00 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Záložky na víkend | Cez pracovný týždeň človek často natrafí na mnoho zaujímavých článkov, ktoré sú však také dlhé, že nie je čas sa na ne sústrediť. A kým príde víkend, stratia sa vo víre internetu. V rubrike Záložky na víkend vám ponúkame zaujímavé články, na ktoré sa najlepšie sústreďuje pri dlhej sobotnej či nedeľnej káve.

Ľavicoví ekonómovia by mali menej premýšľať o redistribúcii bohatstva a viac o tom, ako sa bohatstvo tvorí, hovorí pre The New York Times ekonómka Marianna Mazuccato s talianskymi koreňmi. Tá prednáša na University College London a tvrdí, že spoločnosť by mala prehodnotiť to, ako rozmýšľa o „ekonomickej hodnote“. NYT píše, že sa pýta otázky, ktoré sa už dlho nikto nepýta.

Jej najnovšia kniha sa volá Hodnota všetkého a v skratke popisuje, že by sme sa mali vzdať mýtu o šikovnom a inovátorskom trhu a ťarbavom a neefektívnom štátnom sektore. Tvrdí, že ľavičiari prehrávajú a mali by menej rozmýšľať o redistribúcii bohatstva, ale viac o jeho tvorbe. V princípe hovorí o väčšej úlohe štátu v investovaní.

Jej hlas sa zrejme zapáčil mladej demokratickej kongresmanke Alexandrie Ocasio-Cortez a začali sa baviť o programových tézach. Zaujala aj republikána a neúspešného uchádzača o úrad amerického prezidenta z roku 2016 Marca Rubia. V Británii jej načúvajú líder Labouristov Jeremy Corbyn či dokonca aj bývalá premiérka Theresa Mayová.

Online nakupovanie nás zmenilo

Viac nakupovať a nestarať sa o to, ako to príde domov. Ako nás zmenilo nakupovanie online a donáška až do domu, pýta sa Guardian. Vďaka rýchlemu

