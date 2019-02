Shutdown americkej vlády končí. Trump ale kvôli svojmu múru vyhlási núdzový stav

15.02.2019, 10:36 | TASR

Senát amerického Kongresu schválil vo štvrtok zákon, ktorý má zabrániť ďalšiemu shutdownu, teda čiastočnému pozastaveniu financovania federálnych inštitúcií (shutdown). Informovala o tom televízia C-SPAN.

Financovanie federálnych inštitúcií bolo doposiaľ zabezpečené do piatku 15. februára, potom hrozil ďalší shutdown.

Zákon schválený Senátom zaisťuje financovanie federálnych inštitúcií počas fiškálneho roka. Nevyčleňuje však 5,7 miliardy dolárov, ktoré prezident USA Donald Trump požadoval na výstavbu bariéry na hraniciach s Mexikom.

Za schválenie zákona hlasovalo 84 senátorov, 14 boli proti. Ešte vo štvrtok večer washingtonského času (v piatok ráno SEČ) by mala o návrhu hlasovať i druhá komora Kongresu, Snemovňa reprezentantov.

Biely dom ešte pred štvrtkovým hlasovaním potvrdil, že prezident schválený návrh zákona o financovaní podpíše, zároveň ale vyhlási stav núdze na hraniciach USA s Mexikom. Tento krok by mu umožnil presunúť prostriedky, ktoré Kongres vyčlenil na iné účely, na výstavbu pohraničnej bariéry.

Zámer vyhlásiť stav núdze krátko pred hlasovaním v Senáte potvrdil aj líder tamojšej republikánskej väčšiny Mitch McConnell.

Vyhlásenie stavu núdze by však takmer určite napadli demokrati, a to súdnou cestou. Trumpova administratíva by podľa amerických médií mohla mať ťažkosti dokázať, že aktuálna situácia na južnej hranici je skutočne taká, že si vyžaduje takéto výnimočné opatrenie.

USA majú za sebou historicky najdlhší, 35-dňový shutdown, ktorý sa skončil 25. januára.