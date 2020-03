Vláda hovorí otvorene. Preto v Singapure nie je panika

16.03.2020, 11:10 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Slovák Karol Piovarcsy, výkonný riaditeľ Euro Asia Alternatives, hovorí o opatreniach, ktoré zo Singapuru spravili jedno z najmenej zasiahnutých štátov koronavírusom na svete. Napriek vysokej hustote osídlenia je Singapur relatívnym ostrovom bezpečia.

Karol Piovarcsy si pred tromi rokmi založil v Singapure poradenskú firmu v oblasti finančných služieb. Život v tejto krajine, ktorá je označovaná za jednu z najkapitalistickejších na svete, vírus postihol iba čiastočne. Dôvodom sú prísne preventívne opatrenia a efektívny štátny manažment. V rozhovore pre TREND Karol rozpráva o podrobnostiach.

Ako dlho rieši Singapur koronavírus?

Už nejaký mesiac a pol. Začiatok bol podobný ako inde vo svete – panika. Napríklad výkupy toaletného papiera. To sa tu odohralo za jeden-dva dni, no verejné inštitúcie situáciu čoskoro rýchlo upokojili. Premiér a vládni činitelia argumentmi a častou komunikáciou dostali situáciu pod kontrolu.

Čím napríklad?

Totálne transparentným prístupom. Každý nový prípad nakazeného človeka presne identifikovali, prakticky v reálnom čase. Povedali odkiaľ je, kde sa mohol nakaziť, či akým priestorom sa treba vyhnúť. Začiatočný chaos do dvoch týždňov upokojili.

Ako vyzerá situácia teraz?

Teraz máme denne dva až štyri nové prípady. Chvalabohu, nikto tu nezomrel. Celkovo sa viac ľudí uzdraví ako ochorie. Štatisticky máme nejakých 186 prípadov, z toho 96 sú vyliečení.

Pochádzajú nové prípady zo zahraničia alebo sa šíri vírus aj sekundárne v rámci Singapuru?

V drvivej väčšine sú zo zahraničia, dosť často sa spájajú s Európu a Amerikou. Už tu máme prípady, keď si Singapurčania vracajúci sa z Ameriky priniesli vírus so sebou.

Ako reagovala domáca vláda na prvé prípady?

Na začiatku to boli najmä ľudia z veľkej konferencie konanej v meste. Keď sa problém zistil, priestory sa uzavreli a vyčistili, a všetkých zúčastnených izolovali.

Kľúčovú rolu hral teda štát. Asi veľmi dôležité boli skúsenosti z roku 2003 s epidémiou SARS.

Presne tak, reakcia bola teraz okamžitá. Pripravené boli zdravotnícke zariadenia, ale najmä sa zachytávali prípady nákazy už na hraniciach. Štát konal v priebehu jedného až dvoch dní. Okamžite sa tiež spustila verejná preventívna kampaň v médiách. Štát mal tiež pripravené veľké zásoby potrebných pomôcok.

Ako vyzerá kontrola ľudí prichádzajúcich do krajiny?

Všetkým sa kontroluje teplota. Žiadne iné kontroly nie sú. To ale neznamená, že keď prídete do Singapuru, už nie ste kontrolovaní. Kontroly sú viac-menej po celom meste – pri vstupe do väčšiny budov štátnych zariadení alebo škôl.

Život v SingapureZdroj: Getty Images

Čo sa deje v prípade, že je človek nakazený?

Každý prípad sa podrobne skúma.Nakazený človek musí povinne povedať kde bol, s kým bol, čo robil. Je to takmer policajný výsluch.

Má to pozitívny efekt?

Takto sa im podarilo totálne odizolovať každý prípad, hneď sa to zmapovalo a transparentne ukázalo celému Singapuru, kde sa nakazený pohyboval.

Sú v Singapure aj ďalšie väčšie opatrenia? Napríklad chodia ľudia s rúškami?

V Ázii sú rúška normálnou záležitosťou, čo je veľmi dobrý zvyk. V Európe na ne nie sme zvyknutí a myslíme si, že rúško je na to, aby nás ochránilo pred vírusom zvonku. Opak je pravdou. Rúško je na to, aby človek neroznášal vírus ďalej.

Znamená to, že Ázijčania sú zodpovednejší ako Európania?

Rozhodne. Už pri normálnom prechladnutí alebo kašli nosia rúško aj mimo vírusovej sezóny.

Je tam aj ten rozmer, že ľudia cítia väčšiu zodpovednosť voči spoločnosti?

Toto povedomie je na oveľa vyššej úrovni ako v Európe. Napríklad susedia, ktorí prišli z Číny a boli v domácej karanténe, nenastúpili do výťahu k nikomu a nosievali rukavice, aby nerozsievali možnú chorobu.

Zodpovednosť cíti aj štát. Ako kontroluje občanov?

Termálnych kamier je tu požehnane, najmä v budovách, ktoré automaticky snímajú teplotu. Keď ide občan do nemocnice alebo na úrad, tak musí vyplniť dotazník o svojom pohybe.

Čo ak by klamal?

Singapur je známy tým, že je tu veľmi nízka kriminalita. Jedným z dôvodov je, že tresty sú tu nemilosrdné. Keby podvádzal a údaje by boli nepravdivé, človeku hrozí väzenie. Boli tu aj finančné pokuty pre ľudí, ktorí nedodržali karanténu, cudzincom hrozí strata víz.

Aký je život v Singapure? Vrátil sa do normálnych koľají?

Posledné dva týždne sú normálne, až príliš. Vláda musela dokonca cez médiá opäť zdôrazniť, že problémom zatiaľ nie je koniec, aby sa ľudia nehrnuli na hromadné oslavy. Do Whatsappu sme dostali pozvanie od premiéra na jeho príhovor.

Od premiéra?

Tak si predstavte, že vám premiér minulý týždeň cez Whatsapp napíše, pozerajte správy o ôsmej, lebo mám príhovor. Povedal, že situácia ďalej graduje, a že ešte postihne Singapur. Faktom je, že zatiaľ tu nikto nemal z vírusu vážnejšie zdravotné problémy.

Tiež povedal, že epidémia môže trvať až rok.

Z hľadiska minulých epidémií typu SARS si ľudia uvedomujú, že tieto vírusy budú asi častejšie a dlhodobejšie. Ľudia čoraz viac cestujú a rozšírenie vírusu bude oveľa rýchlejšie. Snažia sa tým povedať, že biznis ide ďalej. Musíme sa s tým vysporiadať ako s chrípkou.

Život v SingapureZdroj: Getty Images

Takže najväčší šok pre Singapur bude ekonomický?

A nielen pre Singapur.

Robí ázijská krajina niečo pre to, aby pomohla tým odvetviam, ktoré sú pod veľkým tlakom? Najmä malým a stredným podnikom?

Určite áno. Vírus vypukol koncom januára, a do dvoch týždňov sa v rozpočte vyčlenenili štyri miliardy singapurských dolárov, čo je zhruba dve a pol miliardy eur.

Smerovali na pomoc postihnutým sektorom, ale nezabudli tiež na exponovaný zdravotnícky personál.

Čo podpora postihnutých podnikov?

Cieľom je predovšetkým, aby sa vyhlo veľkému prepúšťaniu. Zatiaľ štát podporuje osem percent z výplat postihnutých zamestnancov po dobu troch mesiacov.

Nie je to málo, osem percent?

To je na zváženie, nie je to jediná podpora. Dôležitejšia v prípade prevencie bankrotov je podpora firemného cash-flow, najmä formou predĺženého kreditu alebo úverov, kde sa snažia zabrániť platobnej neschopnosti.

Akým spôsobom?

Keď sa dostane podnik do platobnej neschopnosti, vtedy zasahuje štát úverovou linkou, ktorou ošetrí platobnú neschopnosť. Postupuje sa od prípadu k prípadu podľa sektora a veľkosti. V potrebných prípadoch štát zasiahne a zoberie riziko z tohto podniku cez štátne garancie na seba.

Prišli aj iné stimuly?

Ďalšou časťou podpory sú zľavy a vratky dane z nehnuteľností – najmä pre odvetvia turizmu či nákupné centrá. Je tu aj oslobodenie od nájmov v štátnych budovách či pozemkoch.

Akú flexibilitu má singapurská firma na trhu práce?

Výpovedná doba je iba jeden mesiac. Najväčším strašiakom vlády je hromadné prepúšťanie.

V Singapure nie sú dávky v nezamestnanosti, ako pomáha vláda ľuďom?

Napríklad cez priamu podporu obyvateľstvu. Momentálne je na úrovni 7,6 miliardy dolárov. Vychádza to na tristo dolárov pre dospelého plus sto dolárov za deti do 21 rokov.

Život v SingapureZdroj: Getty Images

Každý Singapurčan dostane kvôli koronavírusu takúto pomoc?

Áno. Pokiaľ má nižší príjem a zažiada si o ňu, tak má na ňu nárok. Každá rodina dostane štyri rúška. Ďalej tu máme zľavy na vodnom a stočnom, elektrine a plyne. Aj vratky DPH pre určité skupiny ľudí.

Ako to vyzerá s domácimi akciami? Globálne strácajú štvrtinu hodnoty...

Aj singapurské finančné trhy sú postihnuté. Akciová burza od vzniku vírusu je nižšie zhruba o desatinu. Je to dramatické, ale nie sú tu náznaky krízy. Postihnutý bol finančný, stavebný a letecký sektor.

Aj nejaká známa spoločnosť?

Singapur Airlines je jednou z najväčších aeroliniek na svete. Znášajú 20- až 30-percentný aktuálny prepad akcií.

A čo bankový sektor?

Likvidita je neohrozená a medzibankový styk funguje skvele. Banky nemajú žiadne finančné problémy.

Takže vnímanie možnej recesie je oveľa menšie ako inde vo svete?

Zatiaľ áno. Aj keď vláda neustále varuje, že ekonomika bude postihnutá a musíme počítať s tým, že rok 2020 nebude tým najlepším.

Ako bol postihnutý Singapur v roku 2009?

Menej ako iné časti sveta. Singapur je hlavne mekkou privátneho bankovníctva, kde inštitucionálne problémy veľkých investičných bánk nehrali veľkú rolu. Tie sú v Ázii najmä v Hongkongu.

Ste odborník na financie, ako vidíte budúcnosť?

Z hľadiska stability bankového sektora sme na tom teraz stále lepšie ako v rokoch 2008 až 2009. Keď sa vyčíslia dosahy na reálnu ekonomiku, tak akcie veľkých firiem, ktoré prepadli o 30 percent nájdu svoju cestu späť.