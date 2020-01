Situácia na FIIT je vážna, šéfovia IT firiem sa obávajú odchodu odborníkov zo Slovenska

30.01.2020, 18:00 | Tomáš Nejedlý | © 2020 News and Media Holding

Nový semester na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave je ohrozený. Vyše tridsať pracovníkov fakulty plánuje vstúpiť do štrajku, ak dovtedy zo svojej funkcie neodstúpi dekan fakulty Ivan Kotuliak. Odchod z vedenia fakulty odmieta. „Nezdieľame názor, že je správny čas na demisiu dekana,“ uviedla Monika Karoliová, ktorá dekana zastupuje v oblasti komunikácie.

„Situácia na fakulte je vážna, pokračujú rokovania na úrovni rektora a predsedu Správnej rady STU so všetkými zainteresovanými stranami v snahe nájsť prijateľné riešenie, aby sa situácia upokojila,“ informoval TREND hovorca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Fedor Blaščák.

V štrajkovej pohotovosti je takmer polovica pracovníkov fakulty, ktorí na škole vykonávali významnú, ak nie kľúčovú časť pedagogickej a výskumnej práce. Ak by v polovici februára nenastúpili do práce, školu by to pravdepodobne ochromilo.

Situácia vyvoláva znepokojenie aj medzi IT firmami. Riaditelia spoločností Eset, Exponea, Seesame, Pixel Federation, Unicorn, Martinus, bývalý riaditeľ spoločnosti Accenture a šéf Slovenskej asociácie pre inovatívnu ekonomiku adresovali vedeniam univerzity a fakulty otvorený list, v ktorom upozorňujú na zhoršovanie reputácie FIIT medzi partnermi, študentmi a potenciálnymi uchádzačmi o štúdium.

„Našou veľkou snahou je na Slovensku udržať kvalitných študentov, vedcov a odborníkov. Bolo by veľmi nešťastné, keby táto kauza prispela k odchodu významných odborníkov do zahraničia,“ napísali v otvorenom liste Richard Marko, Michaela Benedigová či Šimon Šicko.

Dianie na fakulte sa pokúsili upokojiť rektor aj reprezentanti správnej rady či akademického senátu STUZdroj: TASR

Napätie na škole trvá od výmeny vedenia v lete minulého roka. Máriu Bielikovú vo voľbách nahradil Ivan Kotuliak. Štrajkujúci zamestnanci tvrdia, že si doposiaľ nezískal ich dôveru a vyzvali ho na rezignáciu.

Vedenie školy to odmieta s tým, že je rozbehnutá príprava doplňujúcich volieb do akademického senátu fakulty, v pondelok zasadá akademický senát univerzity a doposiaľ nebola ukončená kontrola podnetu voči bývalej dekanke Márii Bielikovej.

Rezignácia dekana by navyše podľa M. Karoliovej vyvolala nejasnosti o fungovaní školy bez funkčného senátu s prázdnym postom dekana.

„Plne rešpektujeme ústavné právo na štrajk a urobíme všetko pre jeho napĺňanie pre tých, ktorí sa doň naozaj rozhodnú vstúpiť,“ uviedla M. Karoliová. Vedenie školy v súčasnosti rokuje s internými a externými zdrojmi, aby dokázalo zabezpečiť výučbu v letnom semestri v prípade ostrého štrajku zamestnancov, ktorí ho avizovali.

„Vylučujeme možnosť, že by malo dôjsť k ohrozeniu výučby na FIIT STU,“ tvrdí aj hovorca univerzity F. Blaščák.