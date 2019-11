„Sklady“ na bývanie neprešli a zlá správa pre banky: Najdôležitejšie správy dňa

06.11.2019, 19:00 | TREND.sk | TASR

Výber najdôležitejších správ dňa zo Slovenska a zo sveta.

„Sklady“ neprešli

Spoločnosť z portfólia podnikateľa Ivana Kmotríka chce na Vajnorskej ulici v Bratislave stavať vyše 400 bytov a apartmánov. Projekt, ktorý tento rok prešiel cez posudzovanie vplyvov na životné prostredie, však stoplo mesto. Developer po novom v obytnom súbore navrhol aj priestory označené ako „sklady“, ktoré mali rovnaké parametre ako apartmány.

SPP zarobí

Spôsob podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov sa od januára zásadne mení. Kým doteraz vykupovali zelenú energiu distribučné spoločnosti, od nového roka ich agendu preberie Slovenský plynárenský priemysel, ktorý zvíťazil vo verejnej aukcii. Vďaka novej agende tak ročne zarobí milióny eur.

Zlá správa pre banky

Osobitný odvod budú banky na Slovensku platiť aj naďalej a v budúcom roku sa jeho výška zdvojnásobí. Počíta s tým návrh novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet navrhuje k novele aj skrátené legislatívne konanie, parlament by ju tak mal prerokovať zrýchlene na jednej schôdzi. K príprave návrhu vyzvala Koaličná rada, cieľom je získať viac zdrojov do štátnej kasy. V súčasnosti platia banky odvod vo výške 0,2 percenta z hodnoty svojich pasív vykazovaných v súvahe, znížených o niektoré položky. Tento osobitný odvod však mal prestať platiť od budúceho roka.

Nové čísla

Súčasné rodné čísla by mali nahradiť identifikátory fyzických osôb. Rodné čísla podľa rezortu vnútra požiadavkám súčasných informačných systémov už nepostačujú. Vláda na svojom rokovaní v stredu návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby odobrila.

Čaputová vetuje

Prezidentka SR Zuzana Čaputová nepodpíše návrh na predĺženie moratória na predvolebné prieskumy z aktuálnych 14 na 50 dní pred voľbami. Ak poslanci jej veto prelomia, podá návrh na Ústavný súd (ÚS) SR. Povedala to na stredajšom tlačovom brífingu.

Hodiny klímy

Taliansko sa v nasledujúcom školskom roku stane prvou krajinou na svete, v ktorej povinnou súčasťou vyučovacích osnov na školách budú predmety zaoberajúce sa klimatickou zmenou a trvalo udržateľným rozvojom. V pondelok to v rozhovore pre agentúru Reuters povedal nový taliansky minister školstva Lorenzo Fioramonti.

Eurozóna spomalí

Tempo rastu hospodárstva eurozóny sa spomalí viac, ako sa čakalo, pretože kríza vo výrobnom sektore menového bloku by sa mohla pri dlhotrvajúcom napätí v globálnom obchode rozšíriť aj do dominantného odvetvia služieb. Uviedol to v stredu Medzinárodný menový fond (MMF). Fond zároveň revidoval smerom nadol odhad rastu eurozóny v tomto roku na 1,2 z 1,3 percenta, ktoré očakával v apríli. Spomalenie je spôsobené najmä slabým rastom v Nemecku, najväčšej ekonomike eurozóny, a stagnáciou v Taliansku, treťom najväčšom hospodárstve bloku.