Škola z domu. 5 rád, ktoré vám pomôžu učiť deti v čase karantény

Plošné zatvorenie škôl postavilo rodičov školopovinných detí pred novú výzvu. Ako zabezpečiť vzdelávanie detí z domu. Zvládnuť deň, dva či týždeň by nemal byť väčší problém ani s improvizovanými riešeniami, ale dva týždne si žiada systémové riešenia.

Navyše, nie je isté, či vláda otvorí školy 29. marca alebo karanténu predĺži. TREND oslovil odborníkov, ktorí vedia ako deti učiť z domu a čo pre deti pripraviť.

1. Dodržiavajte inštrukcie, ktorý vám poslala „vaša“ škola

Na internete sú tony vzdelávacieho obsahu rôznej kvality. Pomocnú ruku školám aj rodičom podávajú rôzne firmy a neziskovky, ktoré propagujú zaujímavé kurzy, online školenia a návody ako učiť deti z domu. To všetko je skvelé, no návod od vašej školy by mal byť smerodajný.

Učitelia vaše deti poznajú, vedia čo prebrali, čo ich ešte len čaká a kam sa chcú vo vzdelávaní dostať. Slovenské školy používajú online platformy ako aSc agenda, Moodle alebo Google Class, ktoré sú im aj vašim deťom blízke alebo aspoň známe a môžu ich využiť v súčasnej situácii.

2. Udržiavajte kontakt so školou

Ak vám škola inštrukcie neposlala, požiadajte ju o to. Hoci školy sú pre žiakov zatvorené, učitelia naďalej pracujú. Keďže školy zavrela vláda, ide o prekážku na strane zamestnávateľa a pedagógovia dostávajú plat. Riaditelia ich preto môžu poveriť pokračovaním vo výučbe v online podobe. „Spôsob zabezpečenia komunikácie učiteľov so žiakmi je na rozhodnutí riaditeľov škôl. Konkrétne zadania, domáce úlohy a podobne sú v kompetencii učiteľa,“ tvrdí hovorkyňa ministerstva školstva Andrea Pivarčiová.

Samozrejme, platí to v takej miere, v akej majú školy a učitelia vytvorené podmienky na výučbu online. Rezort školstva podľa A. Pivarčiovej neposkytuje školám jednotný systém pre dištančné vzdelávanie, učitelia nedostali od štátu alebo samospráv technické vybavenie na výučbu z domu ani nikdy neboli na podobnú situáciu pripravovaní.

Pedagógovia si však na rôznych fórach zdieľajú

