Školstvo 2019: Lubyová chce dotiahnuť povinné predprimárne vzdelávanie

03.01.2019, 11:24 | TASR

Jednou z priorít, ktoré chce rezort školstva v roku 2019 splniť v rámci Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole pre každé dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Uviedla to ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

„Budúci rok sa toto opatrenie chystáme zaviesť už aj v legislatívnej forme, aby bol jasný záväzok aj pre miestnu samosprávu, ktorá je zriaďovateľom materských škôl. Aby si všetci uvedomili závažnosť situácie a potrebu spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska, ale aj so samosprávami, aby sa nám od školského roka 2020/2021 podarilo zabezpečiť túto 100-percentnú zaškolenosť detí rok predtým, ako pôjdu do školy,“ poznamenala ministerka školstva.

Ako doplnila, od tohto opatrenia si rezort školstva sľubuje najmä začlenenie marginalizovaných skupín detí do kolektívu. „Ide o také vyrovnávajúce opatrenie. Takto budú mať tieto deti rovnakú štartovaciu čiaru s ostatnými deťmi v škole a sľubujeme si od toho výrazné zlepšenie výsledkov už na prvom stupni vzdelávania,“ uviedla.

Podľa nej tak bude menej detí v špeciálnych základných školách, zvýši sa aj miera inklúzie, rovnako sa zvýši aj šanca, že budú mať viaceré deti v rámci vzdelávania vynikajúce výsledky a zlepší sa celonárodný priemer v testovaní PISA.

Ako poznamenala ministerka, v roku 2019 sa chcú zamerať aj na viaceré opatrenia, ktoré sa týkajú mzdového ohodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov, ale aj vedeckých a výskumných pracovníkov či doktorandov.

„Každej z týchto skupín sa dotknú zvyšovania platov. Ide nielen o zvyšovanie tarifných platov, ale jednou z noviniek je aj to, že vedeckým výskumným pracovníkom a doktorandom sa zvyšuje tarifná tabuľka, čím sa dostávajú na úroveň vysokoškolských pedagógov,“ povedala M. Lubyová.

Okrem toho by sa od 1. septembra 2019 malo zvýšiť finančné ocenenie učiteľov na začiatku kariéry, na tento zámer je vyčlenených viac ako desať miliónov eur. Ako uviedla M. Lubyová, cieľom je „prilákať začínajúcich učiteľov do učiteľskej profesie.“

Ďalším opatrením, ktoré by chcelo ministerstvo školstva v nasledujúcom roku realizovať, je posilnenie inštitucionálneho významu a stability financovania vedy a výskumu.