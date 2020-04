Školy treba začať postupne otvárať, hovorí nová štúdia

07.04.2020, 19:30 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Slovenský premiér Igor Matovič povedal, že školy sa na sto percent neotvoria do konca júna. A možno ani v septembri. Vedci z University College London si však myslia niečo iné. Podľa nich školy nemajú tendenciu šíriť infekciu, ako je Covid-19. Sociálne a ekonomické náklady z ich uzavretia sú neproporčné k zdravotným rizikám.

„Z predchádzajúcich štúdií vieme, že uzavretie škôl má najväčší efekt, pokiaľ má vírus u detí nízku prenosnosť a vysokú nákazlivosť. Opak je pravdou pri Covid-19,“ povedal spoluautor štúdie Russell Viner, expert z University College London.

Vzhľadom na to, že dát z uzavretia škôl v prípade Covid-19 je málo, výskumníci zhodnotili šestnásť predchádzajúcich štúdií, vrátane deviatich pri epidémii Sars z roku 2003. Výsledkom je, že uzavretie škôl nemalo vplyv na šírenie epidémie.

Vo svete sa uzavretie škôl týka viac ako sto krajín a jednej miliardy žiakov. Podľa expertov závery štúdie potvrdzujú, že prospech z uzavretia škôl na verejné zdravie nie je proporčný k sociálnym a ekonomickým nákladom pre dotknuté deti a ich rodiny.

„Táto práca naznačuje, že ... školy by sa mohli a aj by sa mali začať otvárať tak skoro, ako to bude prakticky možné po prvej vlne nákazy,“ povedal pre Reuters Robert Dingwall, profesor sociológie z Britain’s Nottingham Trent University.

Podľa autorov štúdie výsledky naznačujú, že krajiny by si mali začať klásť ťažké otázky o tom, kedy a ako otvoriť školy. Na otvorenie škôl však bude treba prijať ďalšie opatrenia, ako je zmena začiatku vyučovacích hodín a prestávok, uzavretie školských ihrísk alebo minimalizácia pohybu detí medzi hodinami.

Dánsky precedens a české nasledovanie

Dánska premiérka Mette Frederiksenová v pondelok oznámila, že po troch týždňoch karantény krajina ako prvá v Európe začne s uvoľnením opatrení. Stabilizácia počtu nakazených je dôvodom, aby sa k 15. aprílu opäť otvorili školské lavice. Dánsko uzavrelo svoju krajinu ako prvé v Európe, a to už 11. marca.

M. Frederiksenová zároveň upozornila, že postupné uvoľňovanie bude pokračovať iba dovtedy, kým počet nových nákaz ostane stabilný. Zároveň vyzvala Dánov, aby naďalej dodržiavali odporúčania v oblasti sociálneho odlúčenia a hygieny. „Ak Dánsko otvoríme príliš rýchlo, riskujeme, že infekcia prudko vzrastie, a potom budeme musieť opäť krajinu uzavrieť,“ tvrdí dánska premiérka.

Dánsko vychádza z pozitívnych čísiel šírenia sa vírusu po zavedení sociálneho odlúčenia. Základný reprodukčný faktor R0 klesol podľa britskej štúdie na úroveň 0,62, a podľa holandského a nórskeho ministra zdravotníctva je zhruba na úrovni 0,7. Znamená to, že počet infikovaných ľudí v týchto krajinách klesá.

Česko plánuje otvoriť školy v polovici mája. Minister školstva Robert Plaga plánuje tento krok pod podmienkou, že na školách bude dostatok dezinfekcie, rúšok a teplomerov. Do polovice mája by mohlo byť zrejmé, ako sa bude vyvíjať situácia v Dánsku.

Covid-19 a deti

Deti sú najmenej ohrozenou skupinou pri novom koronavíruse. Nedávna štúdia amerických centier pre kontrolu chorôb a ich prevenciu potvrdila prvotné dáta naznačujúce, že deti sú infikované chorobou iba v malej miere. Pediatrické prípady dosahujú dve percentá všetkých prípadov v Spojených štátoch.

A aj v prípade nakazenia sú symptomatické prejavy mladých pacientov omnoho menej časté ako v prípade starších ľudí a v oveľa menšej miere si vyžadujú nutnosť hospitalizácie. Štúdia však zároveň tvrdí, že pri niektorých deťoch môže prepuknúť vážnejšie ochorenie. To volá po izolovaní kojencov a detí s pridruženými diagnózami.