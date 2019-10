Skoro 20 hodín vo vzduchu. Qantas otestovala najdlhší komerčný let

20.10.2019, 11:35 | TASR

Austrálska letecká spoločnosť Qantas v nedeľu úspešne zavŕšila ultradlhý testovací let z New Yorku do Sydney bez medzipristátia. Účelom letu, ktorý vykonal Boeing 787 Dreamliner, bolo vedecky preveriť, aký vplyv má táto potenciálne najdlhšia komerčná letecká trasa na pilotov, posádku a cestujúcich, informovala agentúra Reuters.