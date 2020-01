„Veľký brat“ z jednotiek a núl. Ako sa stráca online anonymita

28.01.2020, 12:00 | Peter Csernák | © 2020 News and Media Holding

Názor | Prečítanie tohto článku vám zaberie približne dve minúty. Množstvo spoločností, ktoré zbierajú dáta na webe, by vám však dokázali povedať presne na milisekundy, koľko času ste s ním strávili. Vedia, aké sú vaše politické názory, či práve nekupujete auto alebo dom, ale aj to, ako často navštevujete stránky s pornografickým obsahom. Samozrejme, aj to, čo presne na poli pornografie obľubujete.