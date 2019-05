Slováci sa chcú z Írska vrátiť domov najmä kvôli rodine

19.05.2019, 10:00 | TASR

Slováci žijúci v Írsku sa pozerajú po nových pracovných príležitostiach na Slovensku najmä kvôli rodine. Peniaze pre nich nie sú až takým motivujúcim faktorom. O írskych zamestnávateľoch hovoria, že sú multikultúrni a zvyknutí na rôzne národnosti.

„Chcem sa vrátiť na Slovensko a pozerám sa po možnostiach. V Írsku pracujem v maloobchode a podnikám ako fotograf. IBM má zaujímavé pozície,“ priblížil Slovák József Kukola, ktorý žije v Írsku už 15 rokov a v sobotu (18.5.) sa zúčastnil na slovenskom veľvyslanectve v Dubline na podujatí v rámci projektu Work in Slovakia - Good idea.

Návrat na Slovensko zvažuje najmä kvôli rodine. „Mám malého syna. Náklady na život v Írsku sa zvýšili. Nájomné stúplo okolo 30 až 40 percent,“ povedal J. Kukola.

Ďalší Slovák, Dušan Gemerský, žije v Írsku vyše sedem rokov a na podujatie prišiel preto, lebo chcel vedieť viac o ponukách firiem zo Slovenska. „Človek uvažuje o všeličom, rodina volá. Bývanie zdraželo za posledné roky, ale ceny potravín v porovnaní so Slovenskom sú veľmi podobné,“ priblížil život v Írsku D. Gemerský.

Otázkou je brexit

Diskutovanou témou v Írsku je aj odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ktorý môže ovplyvniť tamojší pracovný trh. „Brexit sa ma osobne nedotýka. Ale naša firma, ktorá má pobočku aj v Londýne, tak má momentálne problémy s tým, že nedokáže dostať ľudí z EÚ pracovať pre nich v Londýne. Mňa sa to osobne ale nedotýka,“ uviedol D. Gemerský.

Po príchode do Írska pracoval v inej oblasti, ako v súčasnosti, so zamestnávateľom však problémy nemal. Nepristupoval k nemu inak, ako k domácim pracovníkom. „Pokiaľ je človek profesionál, nie je problém so zamestnávateľom. Je tu väčšinou multikultúrna spoločnosť, aj v práci, takže Íri sú veľmi zvyknutí na iné národnosti,“ podotkol.

Potenciál v IT

Do Dublinu prišli predstaviť svoje pracovné ponuky najmä firmy z IT sektora, ale aj zdravotníctva. „V IT sektore nám chýbajú desaťtisíce ľudí, ale nie sú to len pozície v IT sektore, ale aj v centrách zdieľaných služieb, kde napríklad cudzí jazyk, najmä angličtina, je veľmi vítaný. Predpokladáme, že ľudia, ktorí pracovali niekoľko rokov či už v Británii, alebo v Írsku, tak sú perfektne jazykovo vybavení, a sú to ľudia, ktorí sú schopní tvrdo pracovať,“ myslí si prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

Najžiadanejšie pozície v IT sektore sú programátori, dátoví analytici. „Slovenské vysoké školy ich produkujú stále menej, čo je aj dôsledkom toho, že klesla úroveň matematiky na základných a stredných školách. Slovensko ako keby sa odkláňalo od technologického štúdia,“ priblížil M. Lelovský s tým, že budú potrební aj ľudia, ktorí budú vedieť pracovať s umelou inteligenciou, so zákazníkmi.

Platové ponuky medzinárodne pôsobiacich firiem na Slovensku sú podľa neho atraktívne, pretože platy v oblasti IT rastú. Pracovať domov na Slovensko by podľa neho mohli ľudí prilákať aj nižšie náklady na život. „Pokiaľ je človek bez záväzkov, tak to dokáže ako tak utiahnuť v zahraničí, ale pokiaľ by mal mať mladý pár dieťa a mal by zaplatiť predškolskú, školskú dochádzku, bývanie, tak sa ukazuje, že pre Slovákov v zahraničí je extrémne drahé založiť si rodinu,“ dodal M. Lelovský.