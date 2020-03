Slováci sa vracajú domov. Letisko vybavuje aj lety s rúškami či respirátormi

Opatrenia pre podniky by sa sa mali čím skôr zaviesť do praxe, pretože flexibilita a...

Videl som zomierať príliš mnoho Lombarďanov a považujem to za absolútne...

Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková priblížila, že prvý prílet Slovákov z Veľkej Británie, z Londýna-Stanstedu, zorganizovala spoločnosť charter advisory v koordinácii s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR a Ministerstvom vnútra (MV) SR. Let zabezpečil letecký dopravca Go2Sky s príletom na bratislavské letisko v piatok 20. marca približne o 21.15 h.

Počas celého letu museli mať všetci cestujúci tvárové rúška. Po prílete boli v koordinácii s MV SR prepravení do povinnej karantény, kde každý z cestujúcich podstúpil testovanie na ochorenie COVID-19. Ako dodala V. Ševčíková, na základe negatívnych výsledkov po pár dňoch môžu byť zdraví cestujúci prepustení do domácej karantény. Ide o súkromné lety bez financovania tretích strán, náklady si teda hradil každý cestujúci sám formou letenky.

Stovky Slovákov z USA

Spoločnosť charter advisory zorganizovala v spolupráci s rezortmi vnútra a zahraničia aj repatriačný odlet z Bratislavy do Londýna v utorok 24. marca a následný prílet Slovákov z Londýna do Bratislavy v ten istý deň večer. Let zabezpečil dopravca Go2Sky Boeingom 737-800.