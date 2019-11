Slováci sú čoraz bohatší a ako hackli eKasu. Najdôležitejšie správy dňa

04.11.2019, 19:00 | TREND.sk

Výber najdôležitejších správ dňa zo Slovenska a zo sveta.

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) pokračuje pojednávanie v kauze takzvaných televíznych zmeniek, v ktorej sú obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko. Na dnešnom pojednávaní bola prítomná aj dcéra obžalovaného M. Kočnera Karolína Kočnerová. Mala pritom vypovedať o vzťahu svedka Petra Tótha k rodine Kočnerovcov. Okrem iného sa v priebehu dnešného pojednávania čítala aj komunikácia zo šifrovaných aplikácií Threema a Signal. Tentoraz z Threemy čítal aj advokát obžalovaného Martin Pohovej. M. Kočner zároveň spochybnil svedeckú výpoveď P. Tótha a nazval ho „nebotyčným klamárom“.

Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) prinieslo správu, že nový systém prepojenia registračných pokladníc na finančnú správu, takzvanú eKasu, je možné „hacknúť “. Etickí hackeri zo spoločnosti Nethemba zistili, že používateľ môže napríklad vytlačiť pre zákazníka doklad, ktorý systém nikdy neodošle na portál finančnej správy. Zároveň nahradí identifikačné údaje pokladne náhodnými znakmi, takže spätne ju už nie je možné identifikovať.

Ďalšou možnosťou je opakovaná tlač originálneho dokladu. Emulátor dokáže vytlačiť ten istý legálny doklad, so správnymi údajmi a regulárne zaregistrovaný na portáli finančnej správy, opakovane. Finančná správa vo svojej reakcii na zistenia ICJK uviedla, že tieto tvrdenia nie sú pravdivé.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy žiada v nových pravidlách od univerzít viac pozornosti voči študentom. Študenti by mali byť po novom prítomní pri tvorbe študijných programov a taktiež pri prejedávaní študentských záležitostí. Po aplikovaní zmien by sa do centra pozornosti mali dostať práve študenti, ktorí majú aspoň za rok anonymne hodnotiť nielen úroveň výučby ale aj výkon pedagógov. Povinnosťou vysokých škôl by rovnako malo byť dostatočné preukazovanie spravodlivého a transparentné hodnotenie študijných výsledkov vysokoškolákov.

Z výsledkov takzvanej tretej vlny zisťovania finančnej situácie a spotreby domácností, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska (NBS), vyplýva, že čisté bohatstvo slovenských domácností vzrástlo takmer o 40 percent. Slovenské domácnosti tak v priemere disponujú majetkom v hodnote približne 70-tisíc eur. Tento nárast bohatstva bol spôsobený najmä rastom cien nehnuteľností, ktoré tvoria viac ako štyri pätiny celkového majetku domácností.

O2 svoje paušály nazvaných podľa drahých kovov od 5. novembra mení na Smart paušály. Drahé kovy v názve ostávajú, ale ich parametre sa pomenili. Už nemá žiaden paušál, kde by boli nejako spoplatňované prevolané minúty alebo poslané SMS a MMS správy. Pozreli sa, na čo konkrétne míňa väčšina zákazníkov svoje dáta a tam ich pridali. Podľa prieskumu spoločnosti Sandvine tvorí až štvrtinu spotreby mobilných dát YouTube. Spolu s Instagramom a Facebookom sa potom táto trojica podieľa na 50 percentách spotreby dát. Pre aktívnych používateľov týchto aplikácií a služieb by mali byť Smart paušály výhodné.