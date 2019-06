Slováci sú ekonomicky optimistickejší, demokraciu však hodnotia horšie

30.06.2019, 18:00 | TASR

Slováci sú oproti roku 2009 ekonomicky optimistickejší, fungovanie demokracie na Slovensku aj v EÚ však hodnotia horšie. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus, ktorý sa uskutočnil v prvej polovici júna.

V roku 2009 si napríklad takmer 80 percent ľudí myslelo, že sa ekonomická situácia na Slovensku počas nasledujúceho roka trochu alebo veľmi zhorší. V roku 2019 to už bolo 28 percent. Veľmi alebo skôr spokojných s fungovaním demokracie na Slovensku však v roku 2009 bolo takmer 42 percent ľudí, v roku 2019 to bolo o 7 percent menej.

„Vidíme, že ekonomická spokojnosť nemusí znamenať aj spokojnosť s vývojom demokracie, sú to dve oddelené veci,“ komentovala výsledky sociologička Oľga Gyárfášová z Inštitútu pre verejné otázky.

Klesla aj spokojnosť s fungovaním demokracie v EÚ. S tou bolo v roku 2009 nie veľmi spokojných alebo úplne nespokojných 35 percent ľudí, takmer 15 percent nevedelo odpovedať. V roku 2019 bolo nespokojných takmer 60 percent, odpovedať nevedelo osem percent.

Podľa sociologičky to však nemusí byť negatívna vec. „Pripísala by som to tomu, že je oveľa väčší záujem o to, ako EÚ funguje. To, že je hodnotenie negatívne, znamená, že je viac tých, ktorí sa vyjadrujú ku kvalite demokracie v EÚ. Viac ľudí má pocit, že na to má názor, s čím narastá aj počet tých, ktorí sú s tým nespokojní,“ myslí si.