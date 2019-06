Slovák na čele koncernov a záložne ako miliónový biznis, do ktorého nikto nevidí

14.06.2019, 18:15 | Branislav Benčat | © 2019 News and Media Holding

Prečo sa oplatí kúpiť si nové číslo TRENDU.

Vážení čitatelia,

na titulke aktuálneho čísla nájdete úspešného slovenského manažéra Petra Stračára. Viedol aj firmu s vyše 90-tisíc zamestnancami a môže sa pýšiť tým, že nikto zo Slovákov väčším spoločnostiam nešéfoval. Od apríla je voľný a rozmýšľa, kde zakotví najbližšie. V rozhovore s ním sa okrem iného dočítate, ako sa buduje kariéra top manažéra, čo ho na vedúcich pozíciach najviac baví či ako uspieť v globálnom biznise.

Miliónový biznis, do ktorého nikto nevidí – to sú záložne. V téme týždňa sme sa bližšie pozreli na to, ako fungujú, na čom zarábajú, ako sú prepojené, kto za nimi stojí i na to, ako dokážu pohnúť s ľudskými osudmi.

V aktuálnom čísle píšeme aj o letných brigádach, riaditeľ neziskovej organizácie P-Mat Pavol Koprda vysvetlil, ako je to s finančnou gramotnosťou Slovákov a prečo je matematika pre deti strašiakom, zanalyzovali sme, čo je čudné na športových poukazoch a kam smeruje Websupport bez Michala Trubana.

Nakoľko z TRENDU odchádzam a toto je posledné číslo, ktorého výrobu som ako šéfredaktor viedol, dovoľte mi úprimne sa poďakovať za priazeň a zaželať Vám všetko najlepšie. Ako v pracovnom živote, prípadne v biznisoch, v ktorých pôsobíte, tak najmä v osobnom živote. Veľa zdravia, pohody a príjemné strávené letné dovolenky v kruhu rodiny a priateľov.

S pozdravom,

Branislav Benčat