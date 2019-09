Slovenská ekonomika kráča dolu kopcom. Spomaľujeme, hovorí Kažimír

24.09.2019, 14:52 | TASR

Rast slovenskej ekonomiky by sa mal v tomto roku spomaliť na 2,5 percenta a v budúcom roku na 2,4 percenta. V roku 2021 by sa mal mierne zrýchliť na 2,7 percenta. Vyplýva to z najnovšej strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska (NBS).