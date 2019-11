Slovenskí učitelia by si priali plat 1 500 eur, českým nestačí a vyšli do ulíc

07.11.2019, 19:00 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

V Českej republike včera štrajkovali učitelia. Pedagógov vyhnal do ulíc nenaplnený sľub vlády Andreja Babiša. Ten pôvodne učiteľom sľúbil zvýšenie mzdových tabuliek o 15 percent, do návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok sa však dostalo len desať percent. Štrajk podľa odborárov podporila takmer polovica škôl. Priemerná hrubá mzda českých učiteľov je aktuálne na úrovni 1460 eur.

Zhodou okolností je to podobná suma, akú by sami sebe dopriali slovenskí pedagógovia. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Inštitút vzdelávacej politiky pri ministerstve školstva uskutočnila agentúra Focus ešte v minulom roku. Oslovení boli pedagógovia, študenti vysokých aj stredných škôl, učiteľských aj neučiteľských smerov, spolu štyritisíc respondentov.

Všetky oslovené skkupiny sa zhodli, že adekvátny plat učiteľa s desaťročnou praxou by mal byť na úrovni približne 1500 eur v hrubom za mesiac, teda zhruba 1,4-násobok priemeru v ekonomike.

V súčasnosti je priemerný plat pedagogických pracovníkov základných a stredných škôl a školských zariadení na úrovni 1200 eur, budúci rok má všetkým zamestnancom verejnej správy stúpnuť o desať percent.

Primeraný čistý plat podľa pedagógov, študentov pedagogických vied, ostatných vysokoškolákov a stredoškolákovZdroj: Inštitút vzdelávacej politiky

V prípade začínajúceho učiteľa by bol primeraný plat podľa účastníkov prieskumu približne 1130 eur v hrubom. Aktuálne pracujú začínajúci učitelia za plat o 250 eur menší – a to aj po 9,5-percentnom navýšení od septembra tohto roka.

Porovnateľná situácia

V porovnaní s vývojom miezd v ekonomike sú na tom učitelia v oboch krajinách zhruba rovnako. Českí aj slovenskí pedagógovia zarábajú približne 1,1-násobok priemerného platu v ekonomike a po januári stúpnu mzdové tabuľky na oboch stranách rieky Moravy o desať percent.

Ciele sú však ambicióznejšie u našich západných susedov. Českí odborári dlhodobo požadujú nárast priemerného platu učiteľov na 130 percent priemeru v ekonomike. Slovenskí odborári zatiaľ upozorňujú najmä na to, že vláda stále nesplnila svoj starý sľub ešte z čias druhého kabinetu Roberta Fica – zvýšenie na 1,2-násobok priemeru v hospodárstve.

Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na SlovenskuZdroj: TASR

Obe krajiny sú totiž k učiteľom rovnako macošské pokiaľ ide o odmeňovanie vzhľadom na dosiahnutý stupeň vzdelania. Slovenskí aj českí pedagógovia zarobia sotva dve tretiny toho, čo iní vysokoškolsky vzdelaní pracovníci v ekonomike. Obe časti bývalej federácie sú v tomto ukazovateli na chvoste rebríčka najvyspelejších krajín sveta OECD. Pre porovnanie – v Nemecku je plat učiteľa na úrovni sto percent platu vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca, v Poľsku na 80 percent. A s týmto umiestnením veľa nezmení ani budúcoročný nárast platov pedagógov.

