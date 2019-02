Slovensko je krajina najviac ohrozená automatizáciou

09.02.2019, 14:25 | TASR

Slovenská ekonomika sa zameriava na produkty s nízkou pridanou hodnotou, hospodárstvo sa špecializuje na montáž vozidiel a elektroniky, čím je zraniteľné voči vonkajším vplyvom.

Tretina pracovných miest je ohrozená automatizáciou. Ďalšia tretina je už v súčasnosti do určitej miery automatizáciou zasiahnutá. Vyplýva to z najnovšieho ekonomického výhľadu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Podľa generálneho tajomníka OECD Josého Ángela Gurríu je zmenami vyplývajúcimi z technologického pokroku ohrozených na Slovensku takmer 70 percent pracovných miest. „Sú to najvyššie počty v rámci OECD, čo sa týka zraniteľnosti voči technologickým zmenám,“ povedal J. Á. Gurría.

Nízka počítačová gramotnosť

Problém Slovenska je podľa OECD najmä to, že štvrtina obyvateľstva je počítačovo negramotná a je akútny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v oblasti informačno-komunikačných technológií.

„Slovenská pracovná sila je nedostatočne pripravená na digitálnu transformáciu,“ skonštatoval generálny tajomník. Aby Slovensko tieto výzvy zvládlo, musí podľa neho zvyšovať zručnosti obyvateľstva. Jedným z predpokladov je reforma školského systému.

„Teraz sa vláda zameriava na to, aby lepšie zaplatila učiteľov. Otázka ale je, či aj učitelia prinášajú lepšiu kvalitu do vzdelávacieho procesu," povedal J. Á. Gurría. Slovensko by sa podľa neho malo zamerať aj na zlepšenie kvality vysokoškolských pedagógov.

Na to, aby krajina mohla zavádzať inovácie a diverzifikovať priemysel, musí mať základ vo vede a výskume. Investície do týchto oblastí sú však vo výške menej ako jedno percento HDP, pričom priemer OECD je 2,3 percent.

Podľa tajomníka je to stále malé číslo. Ako príklad uviedol Švédsko, ktoré dáva na vedu výskum štyri percentá HDP. Pokiaľ sa Slovensko chce posunúť z pozície montážnej dielne automobilového a elektrotechnického priemyslu, musí prísť ku zmenám.

Príbeh úspechu je ohrozený

Podľa ministra financií Petra Kažimíra vláda si je vedomá rizík a veľkej závislosti od automobilového priemyslu. „Ak chceme, aby tento automotive nebol pascou našej budúcnosti, tak sa musíme snažiť robiť veci najlepšie ako vieme," povedal P. Kažimír.

Podľa ministra je dôležité využiť transfer znalostí a technológií v automobilovom priemysle na Slovensko a zároveň zabezpečiť, aby Slováci zvýšili úroveň vzdelania. „Tak môžu zabezpečovať nielen skladanie automobilov, ale aj priťahovať centrá výskumu a inovácií," dodal P. Kažimír.

Slovensko podľa Gurríu zažíva posledných 25 rokov príbeh úspechu. „Zatiaľ! Treba si povedať, či už nie je ten správny čas, aby sme sa zamysleli nad tým, že ten model dosiahol určitý strop a pokračovaním môže byť pokles," upozornil J. Á. Gurría.