Slovensko sa pripravuje na brexit. Vláda predloží legislatívne zmeny

22.01.2019, 08:30 | TASR

V prípade tvrdého brexitu vláda SR predloží všetky potrebné zmeny legislatívy do 15. februára. Národnú radu SR zároveň požiada o skrátené legislatívne konanie. Po rokovaní medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit o tom informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

P. Pellegrini skonštatoval, že 15. februára by mali byť na stole všetky návrhy zákonov, ktoré bude treba zmeniť. „My sme pripravení na všetky alternatívy a prijmeme naozaj v dostatočnom časovom predstihu takú legislatívu, ktorá bude úplne do detailu reagovať na to, čo sa v skutočnosti ide stať,“ dodal. SR tak bude podľa neho pripravená na najaktuálnejšiu situáciu.

Budúci týždeň v stredu (30. 1.) zároveň vláda prijme komplexný materiál, ktorý bude hovoriť o kompletne všetkých oblastiach života na Slovensku, ktoré môžu byť dotknuté brexitom. P. Pellegrini potvrdil, že Slovensko prijme všetky nevyhnutné zmeny, ktoré zaručia, že britskí občania, ktorí žijú, pracujú a študujú na území SR, budú mať rovnaké práva ako doteraz.

„SR prijme všetky nevyhnutné legislatívne aj administratívno-technické zmeny, ktoré zaručia, že britskí občania žijúci, pracujúci a študujúci na území SR do dátumu brexitu budú požívať obdobné práva občanov Európskej únie (EÚ), aké budú slovenským občanom žijúcim, pracujúcim a študujúcim poskytnuté zo strany britskej vlády a jej orgánov,“ deklaroval premiér.

Sociálne zabezpečenie

Toto vyjadrenie bude oficiálnou cestou tlmočené aj zástupcom Veľkej Británie, aby tak mohli naplniť svoj záväzok voči slovenským občanom. Upozornil, že v prípade, ak Británia odíde z EÚ bez dohody, SR nemá podľa neho so Spojeným kráľovstvom dohodnutú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

„V oblasti sociálnych služieb sme pripravení ešte do dňa odchodu Veľkej Británie prijať úpravu niektorých zákonov, ktoré budú garantovať sociálne istoty občanov, budú uznávať ich odpracované roky a ďalšie záležitosti v oblasti sociálneho zabezpečenia,“ priblížil.

Ministerstvo práce je zároveň podľa neho pripravené v nasledujúcich týždňoch vypracovať novelizáciu niektorých zákonov špeciálne pre ľudí, ktorí žijú a pracujú v Británii. Ministerstvo vnútra tiež pripravuje úpravy, ktoré sa budú týkať trvalého pobytu, ministerstvo spravodlivosti je zároveň podľa neho pripravené reagovať na všetky životné situácie, ako sú uzavretie manželstva či dedičské konania.

Exportný partner

Premiér zdôraznil, že Británia je šiestym najväčším exportným partnerom SR. „Exportujeme niekde v objeme 4,8 miliardy eur smerom do Veľkej Británie, z Veľkej Británie dovážame tovar v objeme presahujúcom 1,2 – 1,3 miliardy eur,“ vyčíslil.

Dosah na príjmovú stránku štátneho rozpočtu v prípade tvrdého brexitu môže predstavovať 0,2 – 0,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Výpadok na strane príjmov by tak bol niekde medzi 200 – 500 miliónmi eur. V prípade pracovných miest brexit podľa P. Pellegriniho nepredstavuje zásadnú hrozbu. SR môže podľa jeho slov, naopak, z toho ťažiť, ak sa podarí prilákať firmy z Británie.