Slovensko si požičiava na trhu drahšie. Na záporné úroky už len spomína

09.04.2020

Slovenské štátne dlhopisy nakupujú najmä domáce banky. Výnosy môžu ísť ešte vyššie, ak sa ekonomike nebude dariť lepšie. Situáciu zachraňuje len Európska centrálna banka (ECB) masívnym výkupom skoro všetkých dlhov.

Slovensko si potrebuje v situácii, keď každý od štátu požaduje peniaze a záruky, požičať rýchlo a veľa. Aj preto predalo tento týždeň svoje nové 10,5-ročné štátne dlhopisy za 1,5 miliardy eur, s výnosom tesne nad jedno percento ročne. Ešte v polovici marca si štát na desať rokov požičiaval za 0,24-percentný úrok a na začiatku marca dokonca za záporné výnosy.

Pri emisii štátnych pokladničných poukážok (ŠPP) na tri a šesť mesiacov si štát požičal takisto 1,5 miliardy eur za takmer nulový úrok. Vo februári tieto krátkodobé cenné papiere dokázal predať ešte za mínus 0,4 percenta.

Riziková prirážka stúpa

Podľa analytikov je riziková prirážka na dlhopisy Slovenska primeraná situácii, v ktorej sa teraz nachádza slovenská ekonomika. „Reaguje na vývoj okolo COVID-19, ale aj na plánované fiškálne balíky na pomoc ekonomikám a zohľadňuje tiež menovú politiku ECB,“ hovorí Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne.

Slovensko si teda požičiava drahšie najmä kvôli koronakríze a zhoršenej situácii na finančných trhoch. K vyššej rizikovej prirážke prispieva aj to, že sme malá krajina, ktorá je vždy cenovo zraniteľnejšia v porovnaní s väčšími.

„Navyše, máme nerozvinutý domáci, najmä nebankový finančný trh, ktorý netlmí volatilitu finančných trhov,“ dodáva Daniel Bytčánek, riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Denník E naznačil, že štát išiel s úrokmi hore aj kvôli bankovému odvodu. Vyšiel tak bankám v ústrety. Nezrušil zatiaľ bankový odvod, ale sľúbil im vyšší výnos na dlhopisoch.

D. Bytčánek to pre TREND nepotvrdil, ale priznáva, že hodnota bankového odvodu sa čiastočne prenáša do všetkých pasív štátu, teda aj do štátnych cenných papierov a úverov.

Kto kupuje dlh

Aprílová emisia dlhopisov sa predávala priamo, vopred určeným investorom, nie cez aukciu. Dlhopisy tak kúpili výhradne komerčné banky na Slovensku. Daniel Bytčánek tvrdí, že to bol výnimočný prípad, pretože štát potreboval predať dlhopisy rýchlo.

Slovenský dlh aj tak zväčša kupujú tunajšie banky. Potom sú to poisťovne, dôchodkové fondy, ale aj dlhové agentúry iných štátov.

Od bánk zase dlhopisy odkupuje Európska centrálna banka. Tá už v marci ohlásila masívny výkup dlhopisov za 750 miliárd eur. ECB dokonca v utorok dočasne uvoľnila pravidlá zábezpeky pri úveroch pre banky. Bude akceptovať aj grécke dlhopisy. Takže s predajom slovenských dlhopisov by nemal byť problém. Otázne je len, za koľko si dokážeme požičať v budúcnosti.

Slovensko má zatiaľ stabilný investičný rating od ratingových agentúr Moody's, S&P a Fitch. Aj to naznačuje, že rizikové prirážky k slovenským dlhopisom by nemuseli veľmi stúpať.

Na konci apríla plánuje ARDAL ďalšiu aukciu dlhopisov a ŠPP. Ešte nevie, koľko si bude štát chcieť požičať, ani za aký úrok. „Suma pôžičky bude závisieť od potenciálnych zmien cash flow štátu na konci tohto mesiaca. Úrok vygeneruje aukcia,“ objasňuje D. Bytčánek.

Kam až môžu úroky na dlhopisoch stúpnuť, si netrúfa odhadnúť nikto. „Všetci dúfajú, že príliš neporastú. Lenže keď si celý vyspelý svet skúsi naraz požičať 10 až 20 percent HDP, rast úrokov môže byť prekvapujúci,“ myslí si analytik INESS Juraj Karpiš.

Analytik VÚB Michal Lehota je optimistickejší a očakáva do konca roka kolísanie výnosov na 10-ročných slovenských dlhopisoch niekde medzi nulou a jedným percentom. Pomáhať by im malo aj masívne navýšenie programu kvantitatívneho uvoľňovania ECB.

Pokrivený trh

Problém s určovaním trhových výnosov dlhopisov môže byť aj v tom, že sekundárny dlhopisový trh, kde si banky navzájom predávajú dlhopisy, v marci nefungoval dobre pre neistotu spôsobenú koronakrízou. V apríli trh mierne ožil. Na Slovensku tiež nefunguje, lebo náš finančný trh na Burze cenných papierov je veľmi málo likvidný.

„Slovenský sekundárny dlhopisový trh je stále na jednotke intenzívnej starostlivosti. Európsky sa po vyjadreniach a krokoch ECB postupne preberá zo šoku, ktorý zažil pred pár týždňami,“ dodáva D. Bytčánek.

ECB prišla v marci s novým pandemickým núdzovým programom nákupu aktív (PEPP). Dočasne zrušila vlastný strop (33 percent dlhu jednotlivých krajín) pri nákupe štátnych dlhopisov. Okrem toho bude kupovať aj krátkodobé pokladničné poukážky, čo predtým nerobila. Európska centrálna banka tým pomáha v stabilizácii výnosov a rozdielov v úrokoch na štátnych dlhopisoch v jednotlivých krajinách eurozóny.

„Najvýraznejšie túto pomoc ocenia periférne krajiny eurozóny ako Taliansko či Španielsko, ktoré by inak mali viditeľne vyššie rizikové prirážky,“ vysvetľuje K. Muchová. Tento program však pomôže aj Slovensku, aby jeho dlhopisy neboli príliš rizikové.