Slovensko si pripomína druhé výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

21.02.2020, 15:50 | TASR

V desiatkach slovenských miest aj v zahraničí sa v piatok podvečer budú konať zhromaždenia „Za Jána a Martinu, za slušnú krajinu“. Udeje sa tak pri príležitosti druhého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Iniciatíva Za slušné Slovensko na Facebooku zverejnila zoznam miest, kde sa budú v piatok konať spomienkové zhromaždenia pri príležitosti druhého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Na bratislavskom Námestí slobody budú vystupovať s prejavmi osobnosti od 17. hodiny. Podobné spomienkové udalosti sa budú konať vo viac ako 50 mestách, medzi nimi aj v Prahe, Brne a Viedni.

Z vraždy novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Miroslav Marček. M. Kočner si mal podľa prokuratúry objednať J. Kuciakovu vraždu z pomsty za jeho články o M. Kočnerovej ekonomickej trestnej činnosti.

K vražde novinára sa priznal Zoltán Andruskó, ktorý je už za vraždu právoplatne odsúdený na 15-ročný trest odňatia slobody. K samotnej streľbe sa priznal M. Marček, v prípade je naďalej obžalovaný.

Spoločnosť v niečom dospela

Vražda J. Kuciaka a jeho snúbenice M. Kušnírovej viedla k veľkej emancipácii občianskej spoločnosti na Slovensku. Pre TASR to uviedol sociológ Michal Vašečka, ktorý zbilancoval zmeny v slovenskej spoločnosti dva roky po tragickej udalosti.

Emancipáciu myslí v najširšom zmysle slova. „Nemyslím organizované skupiny, ktorých je menšina. Myslím tým ľudí, ktorí sú aktívni v každodennom živote,“ komentoval sociológ. Doplnil pritom, že sa v rámci celoeurópskeho kontextu mimoriadne emancipovali aj nezávislé médiá.

„V niečom spoločnosť mimoriadne dospela. To, čo sme často vnímali kriticky v predchádzajúcich rokoch, že na vážne celospoločenské kauzy spoločnosť nereaguje adekvátne, sa zmenilo,“ povedal. Podľa M. Vašečku tieto udalosti zároveň priniesli nepríjemné poznanie toho, v akej spoločnosti Slováci žijú.

„Zistili sme, že žijeme v unesenom štáte. Nerád používam termín mafiánsky štát, ale rozhodne štát, ktorý riadia oligarchovia. Je to taká riadená plutokracia ľudí, ktorí majú peniaze, aby si mohli kúpiť čokoľvek. Toto poznanie viedlo k obrovskému znechuteniu, ktoré ale pre niektorých bolo motivujúce a pre iných mimoriadne demotivujúce,“ skonštatoval s tým, že práve demotivovaní ľudia sa začali utiekať k antisystému, ktorý vzrástol.

Ľudí už nič neprekvapí

Rovnako si myslí, že spoločnosť sa stala aj veľmi cynickou. Podľa M. Vašečku je po všetkých kauzách, ktoré odhalila Threema po Kuciakovej vražde, pripravená na všetko a veľa vecí ju neprekvapí.

„To je z hľadiska dobre fungujúcej demokracie taký efekt žaby. Začnete podkurovať pod kotlom a tá žaba, keď to robíte postupne a systematicky, si ani nevšimne, že je uvarená. V tom zmysle naša spoločnosť je uvarená. Už ju veľa vecí neprekvapí a to nie je dobré z dlhodobého hľadiska,“ mieni.

Sociológ tvrdí, že odozva spoločnosti na udalosti posledných dvoch rokov bola silná z toho dôvodu, že ľudia zrazu zistili, že žijú v inom štáte, ako im niekto nahováral.

„V sociológii tomu hovoríme rozdiel medzi manifestnými a latentnými funkciami. Teda, že sa niečo manifestuje navonok, napríklad, že sme dobre fungujúca liberálna demokracia, kde všetci ľudia majú svoj hlas a môžu ovplyvniť veci verejné. Ľudia zrazu zistili, že to tak nie je. Latentne tam bolo ukryté niečo iné a ľudia si v jednej chvíli jednoducho povedali, že toho majú dosť,“ dodal.

Podľa jeho slov išlo o nadkritické množstvo ľudí volajúcich po zmene.

Povstala mladá generácia

M. Vašečka poukázal aj na to, že v živote spoločnosti sa niektoré udalosti opakujú. Podľa jeho slov bola situácia v určitom zmysle podobná v roku 1998 na konci režimu Vladimíra Mečiara či v roku 1989. Tiež dodal, že v J. Kuciakovi sa našla mladá generácia ľudí.

„Mnohí z nich, predovšetkým tí z mestského prostredia, sú autentickí Európania. To, čo vyplavila táto vražda či Threema, je z ríše absurdnosti. Nielenže nechápu, že v takom štáte je to vôbec možné, ale v ňom aj odmietajú žiť. Začalo sa tvoriť niečo ako generačná identita jednej veľkej časti mladej generácie, ktorú Kuciak charakterizoval. Teda ľudí, ktorí nemajú peniaze, nezaplietli sa do niečoho špinavého, ktorí žijú poctivo svoj život a aj tak sa im môže stať, že takto skončia,“ dodal.

M. Vašečka priznal, že ho slovenská spoločnosť prekvapila. „Aj ja som už podľahol tomu, čo voláme malovernosť. Teda, že už je možné všetko a spoločnosť síce bude nahnevaná, ale bude to riešiť pri pive. Keď sa človek nad tým zamyslel systematicky, tak zistil, že ostrovčeky pozitívnej deviácie, ktoré sa za 30 rokov vytvorili, znamenajú nie už len nejaké organizovanie občianskej, politickej participácie na úrovni politických strán či organizovaných združení, ale už aj prebudenie aktívneho občana, to je niečo, čo sa za tých 30 rokov posunulo dopredu,“ uzavrel.

Novinára J. Kuciaka zavraždili spolu s jeho snúbenicou M. Kušnírovou 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva.

Situácia po vražde si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD).