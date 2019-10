Slovensko uhradí zvyšok poplatku CERNU, sľubuje Lubyová

24.10.2019, 14:29 | TASR

Slovensko do konca roka uhradí zvyšok poplatku za členstvo v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN), vo štvrtok to potvrdila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). V tomto roku je členský poplatok v CERN-e šesť miliónov eur. M. Lubyová potvrdila, že Slovensko zatiaľ zaplatilo tri milióny eur a ďalšie tri milióny sú rozpočtované tak, že by sa mali uhradiť do konca roka.