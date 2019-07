Slovensko v klube superbezpečných krajín

29.07.2019, 10:47 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Ak by existovalo kritérium toho, ktorá krajina môže byť považovaná za superbezpečnú z finančného hľadiska, bol by ňou výnos na 10-ročných vládnych dlhopisoch. Ten slovenský v posledných dňoch klesol do negatívnych hodnôt. Aj keď Slovensko patrí medzi lepšiu polovicu krajín menovej únie z hľadiska stability verejných financií, bezpečnosť krajiny nie je hlavným dôvodom, prečo sú výnosy na slovenských dlhopisoch záporné.