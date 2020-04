Slovensko výrazne zvýši počet testovaných na COVID-19, má vlastné testy

07.04.2020, 11:52 | TASR

Slovensko by malo čoskoro výrazne zvýšiť počet testovaní na ochorenie COVID-19. Prispeje k tomu diagnostický PCR test na nový koronavírus, ktorý vyvinuli slovenskí vedci na čele so slovenskou firmou MultiplexDX. Nadácia Eset financuje prvých 100-tisíc kusov, Slovenskej republike ich venuje darom. V utorok o tom na Úrade vlády SR v Bratislave informoval člen permanentného krízového štábu Robert Mistrík za prítomnosti premiéra Igora Matoviča (OĽaNO).

„Chceme, aby Slovensko bolo sebestačné v testovaní,“ komentoval chemik a vedec R. Mistrík, ktorý sa na vývoji testov taktiež podieľal. Doplnil, že testy sa kvalitou vyrovnajú zahraničným. Kľúčový komponent vyrobil vedec a biochemik Pavol Čekan.

R. Mistrík zároveň vyzval ďalších slovenských vedcov a výskumníkov, aby sa do výskumu zapojili. Podľa slov premiéra ide „o príkladnú iniciatívu, ktorá pomôže všetkým ľuďom na Slovensku“.

Odborníci vysvetlili, že test je špecifický pre slovenské kmene koronavírusu SARS-CoV-2, čo umožňuje tvorcom spoľahlivú diagnostiku nového koronavírusu v skoršej fáze ochorenia. Testy sú v poslednej fáze vývoja, vyrábať sa začnú v najbližších dňoch.

Slovenský kmeň vírusu

Ako P. Čekan vysvetlil, test je založený na takzvaný real-time PCR diagnostickom teste na detekciu SARS-CoV-2. Ten vyvinulo laboratórium Christiana Drostena z Virologického ústavu Univerzitnej nemocnice Charité v Berlíne spolu s akademickými spolupracovníkmi v Európe a Hongkongu.

P. Čekan zdôraznil, že tento test je v súčasnosti odporúčaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a používaný aj Úradom verejného zdravotníctva SR alebo Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied (BMC SAV).

Dodal, že tím MultiplexDX modifikoval RT-PCR primery a TaqMan sondy tak, aby boli 100-percentne kompatibilné s virálnou RNA slovenského kmeňa vírusu SARS-CoV-2, a tým sa mierne zvýšila citlivosť testovania.

Žiaden experiment

Nový diagnostický test na ochorenie COVID-19 medzitým otestoval aj tím slovenských vedcov z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied pod vedením Borisa Klempu. Podľa B. Klempu však nejde o „žiaden experiment“. Testy sa aktuálne validujú, následne by mali prejsť certifikáciou. Po tom by mali byť ponúknuté Úradu verejného zdravotníctva SR. Stať by sa tak mohlo aj do troch týždňov.

„Vyrobené budú v horizonte zhruba dvoch týždňov. Znova opakujem, ak sa nič mimoriadne nestane. Predsa len je komplikovaná situácia. Hranice sú veľmi ťažko priepustné a ak všetko dobre pôjde, tak potom ešte bude treba ďalší týždeň na certifikáciu, čo by som povedal, že je optimistický scenár,“ povedal R. Mistrík.

Člen permanentného krízového štábu R. Mistrík doplnil, že inkubačná doba ochorenia COVID-19 je približne päť až šesť dní. Interval je však od dvoch do 11 dní. Testy sú schopné zachytiť ochorenie od troch či štyroch dní od infekcie.

Myslí si, že Slovensko s výrobou testov problém mať nebude, niektoré komponenty sa dajú dodať zo zahraničia. Preto sa R. Mistrík neobáva, že by sa nedalo vyrobiť dostatočné množstvo takýchto testov.