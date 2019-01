Slovenský Volkswagen čakajú neisté časy a ako sme sa stali krajinou predražených štadiónov

25.01.2019, 07:25 | Branislav Benčat | © 2019 News and Media Holding

Prečo sa oplatí kúpiť si nové číslo TRENDU.

Vážení čitatelia,

návšteva futbalových zápolení obľúbeného klubu nebývala dlhý čas príliš kultúrnym zážitkom. Zastarané športové stánky a hulákajúci holohlaví chuligáni odrádzali stále viac a viac normálnych fanúšikov. Obzvlášť tých, ktorí by so sebou cez víkend vzali na zápas aj svoje ratolesti. To sa, našťastie, mení.

Masívny program obnovy slovenských štadiónov (za štátne peniaze) vrcholí, a preto sme sa naň pozreli trochu bližšie. Základnú otázku, ktorú si reportér Ján Kováč v téme kladie, je, či sa to celé nedalo urobiť lacnejšie. A ako asi správne tušíte, dalo. SFZ pod vedením Jána Kováčika nezmyselne vylúčil jedného z dvoch uchádzačov a tribúny si objednal zbytočne draho. V téme týždňa si prečítajte viac o tom, prečo sme krajina predražených štadiónov.

Automobilový priemysel je na Slovensku jedným z hlavných pilierov hospodárstva. A Volkswagen dlhodobo jeho dominantným hráčom. V posledných rokoch sa tento dojem aj s prichádzajúcou novou automobilkou a dohadmi o ďalšej posilňoval.

Najmä z bratislavskej fabriky chodila jedna dobrá správa za druhou. Dobré výsledky, nové modely, rastúci počet zamestnancov. Nič však netrvá večne a ako hlásime na titulke aktuálneho TRENDU, slovenský Volkswagen čakajú neisté časy. Čo sa to stalo, kde nastala chyba a čo závod zanedbal? Prečo sú problémom malé autá, ktoré sa v Bratislave vyrábajú? Dočítate sa v analýze Lukáša Kvašňáka.

Nechali by ste si pod kožu umiestniť mikroskopický čip? Zariadenie, ktoré môže byť prelomovou inováciou, v sebe skrýva aj množstvo rizík a z šance na lepší život v rôznych oblastiach sa môže rýchlo stať pohroma. Ak prichádzajú časy, v ktorých budeme sledovateľní na každom kroku, ako sme na ne pripravení? Všemocné podkožné čipy sú nádej i hrozba. Ako sa rozhodneme? pýtame sa v rubrike Použi rozum.

Kam vložiť peniaze v roku 2019 a prečo nebol nikdy lepší čas na zbohatnutie? Komu a ako najviac prospeli pochybné vládne stimuly na výskum? Prečo hľadáme dobrého lekára po známosti? Kam smeruje odchod Spojeného kráľovstva z EÚ? Nielen na tieto otázky nájdete odpoveď v aktuálnom vydaní TRENDU.

Ďakujeme za priazeň.

S úctou, Branislav Benčat