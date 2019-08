Sme rodina chce gamblerom zakázať stávky. Špekulanti to majú ťažké už teraz

07.08.2019, 18:00 | Miroslav Homola | © 2019 News and Media Holding

Parlamentná strana Sme rodina – Boris Kollár chce v septembri predložiť návrh na novelu zákona o hazardných hrách. Hnutie chce rozšíriť už platný zákaz vstupu do kasín, herní a prevádzok s bingom, ktorý platí pre ľudí z registra vylúčených osôb, aj na stávkové kancelárie. Na internetové hazardné hry platí zákaz už teraz. Otázne je, prečo neboli stávkové kancelárie zaradené do zákona už predtým.

V marci tohto roka nadobudol účinnosť zmenený zákon o hazardných hrách, s ktorým prišlo ministerstvo financií. Najväčšou novinkou je zákaz účasti na stolných hrách, bingu či výherných automatoch pre ľudí z takzvaného registra osôb vylúčených z hrania hazardných hier.

V zozname sa nachádzajú poberatelia dávky v hmotnej núdzi, diagnostikovaní gambleri, študenti vysokej školy so sociálnym štipendiom, neplatiči výživného a osoby, ktorým účasť na hazardných hrách zakázal súd alebo o to požiadali sami. Osoby z tejto evidencie majú aj zakázaný vstup do herní, kasín alebo prevádzok, kde sa hrá bingo. Okrem toho sa nemôžu zúčastňovať ani na online verziách hazardu.

O výmaz z registra môže osoba požiadať po pol roku od zaradenia, no pri dávkach v hmotnej núdzi to môže trvať o niečo dlhšie. D. Lukáčová z Asociácie zábavy a hier upozorňuje, že v registri sa môžu nachádzať ešte približne dva mesiace po ukončení ich poberania.

Z herní do stávkových kancelárií

Sme rodina chce tento zákaz rozšíriť aj na stávkové kancelárie. Návrh predloží na septembrovej schôdzi parlamentu. Strana argumentuje tým, že

