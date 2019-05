Šmejdi útočiaci na dôchodcov nezmizli, len zmenili taktiku

03.05.2019, 10:00 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Novela zákona nátlakové praktiky pochybných predajcov pribrzdila, no tí si našli nové spôsoby, ako na dôchodcoch zarobiť.

Výlet autobusom, večera zdarma a možnosť zapojiť sa do súťaže o bezplatný kúpeľný pobyt. To všetko výmenou za ochotu počúvať o revolučných novinkách v oblasti zdravotnej starostlivosti, zázračných vysávačoch, prípadne o špeciálnych kuchynských pomôckach, ktoré žiadnemu poriadnemu kuchárovi nesmú chýbať. A samozrejme najmä za ochotu nakupovať.

Takto v skratke dlhé roky vyzeral biznis model takzvaných „šmejdov“, ktorí na rôznych prezentačných akciách zvykli útočiť na dôverčivých seniorov. Bezplatná večera sa rýchlo zmenila na premyslenú masáž najcitlivejších miest dôchodcov – zdravie, deti, vnúčatá.

Mladí, dobre vyzerajúci a dôveryhodne pôsobiaci ľudia zvykli ísť na istotu. Hodiny trvajúce prednášky napríklad o nevyhnutnosti zakúpenia špeciálnej biolampy, ktorá má predlžovať život, mali úspech. Dôchodcovia sa často nechali presvedčiť a za premrštené ceny zväčša dostali produkty bez špeciálnych vlastností, ktoré mohli slúžiť akurát ako kus nábytku.

Ak chcel človek tovar neskôr reklamovať, prípadne vrátiť, neuspel. Firmy sa zatajovali, nekomunikovali, zmluvy boli postavené mimoriadne nevýhodne pre spotrebiteľa. V lete 2015 preto prišli poslanci s novelou zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorá mala praktiky šmejdov zastaviť.

Prezentačné akcie postupne vymizli, okrem zmeny zákona na tom mala veľký podiel aj osveta a dokument Šmejdi o praktikách nátlakových predajcov, ktorý v roku 2013 natočila Česká televízia. Podvodné a nátlakové praktiky pochybných obchodníkov však nezmizli a ani tak skoro nezmiznú. Dôchodcovia sú totiž príliš lákavou cieľovou skupinou.

Potenciál dôchodcov

Zo štúdie spoločností Technopolis a Oxford Economics, ktorú si nechala spracovať Európska komisia, vyplýva, že do roku 2025 by mala takzvaná strieborná ekonomika, teda tovary a služby pre ľudí nad 50 rokov, prispieť k HDP Európskej únie takmer tretinou. Hoci na Slovensku stále prevláda názor, že dôchodcovia sú vo všeobecnosti chudobní, posledné prieskumy ukazujú, že práve seniori patria medzi skupiny najmenej ohrozené chudobou.

„Existuje tu akýsi kultúrny stereotyp staroby, o ktorú sa treba postarať, no to dnes už celkom neplatí. Naši dôchodcovia sú síce objektívne chudobnejší ako nemeckí, no odpadávajú im mnohé výdavky ako napríklad hypotéky, ktorými sú zaťažené mladé rodiny,“ vysvetľuje Roman Hofreiter, vedúci katedry sociálnych štúdií a etnológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Zo svojho stabilného príjmu sú teda seniori nútení míňať menej peňazí než napríklad mladá rodina. Do toho sa pridávajú aj tradičné zvyky ako odkladanie si peňazí na horšie časy. Dôchodcovia sú tak často schopní kúpiť si napríklad matrac za 1 500 eur výmenou za prísľub, že sa im uľaví od zdravotných ťažkostí. A práve to je príležitosť, ktorú šmejdi neodmietajú.

Pochybné inzeráty

V porovnaní s rokom 2015 sa zmenilo len to, že namiesto osobného kontaktu

