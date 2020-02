Smer a SNS sa prerátali. Predvolebné návrhy už nepretlačia

12.02.2020, 19:30 | Eva Mihočková

Volebná korupcia, nehoráznosť, predvolebná horúčka... Tak označuje demokratická opozícia avizované návrhy zákonov, ktoré chcú Smer a SNS na poslednú chvíľu schváliť v skrátenom legislatívnom konaní na mimoriadnej schôdzi. Detské prídavky by sa mali zdvojnásobiť, seniori by mali dostať 13. dôchodok, jazda po diaľnici by mala byť zadarmo a Istanbulský dohovor by sa mal definitívne pochovať. Podľa ústavného právnika Mariána Gibu je tento postup nezákonný, nedá sa to stihnúť a do hry by mohol vstúpiť aj Ústavný súd.