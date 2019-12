Smer by vyhral, kotlebovci posilnili. SNS na prahu parlamentu

12.12.2019, 14:48 | TASR

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v decembri, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 19,6 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Kotlebovci - ĽSNS so ziskom 11,8 percenta a na treťom koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu so ziskom 10,3 percenta hlasov.