Smer má na účte takmer milión eur. Výpisy ukázali, koľko financií majú politické strany

30.01.2020, 12:36 | TASR

Najviac financií spomedzi subjektov kandidujúcich v parlamentných voľbách má na transparentnom účte vládny Smer-SD, a to cez 983 941 eur. Nasleduje mimoparlamentné KDH takmer s 481 078 eurami a vládny Most-Híd s 304 050 eurami. Vyplýva to z výpisov z transparentných účtov strán k poludniu 31. januára, zverejnených na stránke Ministerstva vnútra (MV) SR.

O niečo menej má na zverejnenom účte hnutie OĽaNO (262 287 eur), ďalej sú to mimoparlamentné strany Za ľudí (takmer 168 345 eur) a Maďarská komunitná spolupatričnosť (takmer 157 272 eur).

Ďalšia v poradí je koalícia neparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu. Strany majú dokopy na zverejnených transparentných účtoch takmer 140 994 eur. Z parlamentných strán má na účte po zaokrúhlení najmenej Sme rodina (14 591 eur), nasleduje ĽSNS (16 849 eur).

SaS má na účte 45 933 eur a SNS 78 377,21 eura. Najmenej spomedzi všetkých kandidujúcich subjektov má na účte Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku. K 30. januáru bola strana v mínuse takmer štyri eurá.

O niečo viac má Komunistická strana Slovensko (KSS), a to 2,82 eura. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Na kampaň môžu minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do tohto limitu sa rátajú aj náklady, ktoré strana minula na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, čiže od 9. mája do 4. novembra 2019.