Smer navrhne automatické zvyšovanie minimálnej mzdy od roku 2021

21.08.2019, 12:32 | TASR

Koaličná strana Smer-SD predloží do parlamentu návrh na automatické zvyšovanie minimálnej mzdy na úroveň 60 percent z priemernej mzdy. Zákon by mal platiť od januára budúceho roka a po prvý raz by sa mohol tento mechanizmus využiť na výpočet minimálnej mzdy pre rok 2021. Návrh zákona počíta aj s vyjednávaním medzi sociálnymi partnermi. Informoval o tom v stredu predseda strany Robert Fico.