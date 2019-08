Smer reaguje na obvinenia zo spolupráce s kotlebovcami: v hre boli iba dva varianty

20.08.2019, 13:35 | TASR

Vedenie Smeru-SD odmieta, že by sa v období po vražde novinára Jána Kuciaka uchádzalo o podporu ĽSNS v záujme udržania moci. V utorok o tom informoval hovorca strany Ján Mažgút. Pod vyhlásenie sa podpísal predseda strany Robert Fico, premiér a podpredseda strany Peter Pellegrini, podpredsedovia Juraj Blanár, Peter Žiga, Richard Raši a Robert Kaliňák.

„Vedenie politickej strany Smer–SD dôrazne odmieta obvinenia niektorých médií, že sa po vražde novinára a jeho priateľky v záujme udržania moci uchádzalo o podporu ĽSNS,“ tvrdí vo svojom vyjadrení.

V krízovom období po vražde podľa ich slov pracovalo vedenie strany len s dvoma variantmi. Jedným boli predčasné voľby, ktoré by pripadli na 7. júla 2018 a druhou demisia vtedajšieho premiéra R. Fica. Tvrdia, že jeho demisia umožnila „rekonštrukciu vlády a zachovanie stability existujúcej vládnej koalície“.

Informácie v médiách označili za lož. Pokiaľ by boli pravdivé, pracovala by podľa ich slov vláda naďalej v nezmenenom zložení. Zdôraznili, že vlády na Slovensku sa „musia meniť len na základe výsledkov demokratických parlamentných volieb, a nie preto, že si to želajú niektorí majitelia médií a niektorí novinári“.

Voči medializovaným informáciám sa v pondelok (19. 8.) ohradila aj ĽSNS. „Nikdy sme nič od Mariana K. nechceli, nikdy nám nič nevybavil, nikto zo strany sa s ním nestretol a nič mu nedlhujeme,“ uviedol podpredseda strany Milan Uhrík.

Reagovali tak na údajnú komunikáciu Mariana K., v ktorej mal podľa portálu Aktuality.sk spomínať ĽSNS ako poistku vlády Roberta Fica (Smer-SD) po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Marian Kočner mal tvrdiť, že na Najvyššom súde SR vybaví, aby podnet generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára na zrušenie strany odmietli.