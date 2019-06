Smer – smerom na smetisko dejín

07.06.2019, 19:15 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Názor | Verte skúsenému Robertovi. On vie, kedy a čo má robiť. Odkázal novinárom, spolustranníkom a kritikom, ale najmä svojmu najväčšiemu konkurentovi Petrovi Pellegrinimu po tom, čo sa objavil po dvoch týždňoch dovolenky, keď sa vybral „za medveďmi“, v straníckej centrále na Súmračnej.

Schizofrenicky tvrdí, že chce obehnúť celé Slovensko a že bude diskutovať s členmi strany v okresoch. A zároveň pritom oznámi, že z predsedníckej stoličky v Smere ho nikto nezosadí. O čom po tom chce diskutovať v Smere?

Všetko po starom

Na personálne zemetrasenie v Smere-SD nevidí dôvod. Tým skôr, že by sa mohlo týkať jeho samotného. Nezaujímajú ho prieskumy verejnej mienky, ktoré už začali favorizovať aj v samotnej strane premiéra P. Pellegriniho. Chce dotiahnuť Smer do volieb v roku 2020 a potom sa vraj podľa volebného výsledku ukáže, čo bude v strane ďalej.

Urobiť všetko pre to, aby Smer-SD vyhral parlamentné voľby a aby mohol byť súčasťou vládnej koalície, chce aj P. Pellegrini. Ale preto vraj jeho strana bude musieť prejsť zásadnou reformou. Tú zásadnú reformu už v jeho strane nestihnú.

V Smere neexistuje v súčasnosti reálna sila, ktorá by R. Fica dokázala vytlačiť z jeho pozície a pritom by strana ostala jednotná. Ľudia, ktorí by mohli byť jazýčkom na váhe, nemajú odvahu vstúpiť do ringu so svojím predsedom.

Hoci je jasné, že nemajú čo stratiť. Jasne to

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť