SMK odmietlo miesta na kandidátke Mosta-Híd. Ten oslovuje iné strany

21.07.2019, 20:11 | TASR

Koaličný Most-Híd sa chce v kampani pred budúcoročnými parlamentnými voľbami zamerať na posilnenie regiónov a na národnostné menšiny. Strana apeluje, aby ostatné politické strany v kampani neoslovovali voličov ĽSNS bludmi a burcovaním.

Podľa hovorkyne Kláry Debnár má „zodpovedná strana voličom ponúknuť reálnu víziu v oblasti školstva, zdravotníctva, pôdohospodárstva, životného prostredia či v sociálnej oblasti“.

Jednou z priorít, ktoré chce vládna strana presadiť ešte do konca aktuálneho volebného obdobia, je zníženie nezdaniteľnej časti základu dane. Aktuálne je v druhom čítaní novela zákona o dani z príjmov z dielne Mosta-Híd, ktorá túto zmenu navrhuje. Strana tým chce dosiahnuť, aby pracujúci platili nižšie dane, mestá a kraje sa však bránia, že preto prídu o podstatnú časť príjmov.

„Združenie SK 8 považuje za neprípustné, aby legislatíva, ktorá má negatívny dopad na rozpočty samospráv, bola schvaľovaná ako poslanecký návrh. Predstavitelia poslaneckého klubu vôbec nerokovali so zástupcami samosprávnych krajov, ani s mestami a obcami, ktorých sa táto novela priamo dotkne v podobe nižších príjmov,“ bránili sa kraje v tlačovom vyhlásení.

Most-Híd chce svoj volebný výsledok zlepšiť spoluprácou s mimoparlamentnými stranami. Ponúka im miesta na svojej kandidátke. S mimoparlamentnou SMK sa na takomto postupe nedohodlo. O inej forme spolupráce majú strany ešte diskutovať. Most-Híd rokoval aj s mimoparlamentným Maďarským fórom a MKDA-MKDSZ.

Okrem maďarských strán rokoval Most-Híd podľa podpredsedu strany Ábela Ravasza s neparlamentnou Slovenskou konzervatívnou stranou, Rómskou iniciatívou Slovenska a Šancou. Do konca leta by strana mala mať ucelený obraz toho, čo chce a stranícke štruktúry by na jeseň mali odsúhlasiť ďalší postup.