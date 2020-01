Smrteľný vírus z Číny môže znížiť cenu ropy, odhaduje Goldman Sachs

22.01.2020, 11:03 | TASR

Prípadný pokles dopytu po rope zo strany Číny v dôsledku objavenia sa nového koronavírusu by mohol spôsobiť pokles cien ropy zhruba o 3 doláre za barel (159 litrov). Predpokladá to americká investičná banka Goldman Sachs.

Choroba vypukla v meste Wu-chan v centrálnej čínskej provincii Chu-pej a rýchlo sa rozšírila do ďalších oblastí. Doteraz bolo v Číne potvrdených 440 prípadov a deväť úmrtí. Medzitým sa z Číny dostala choroba aj do Thajska, Južnej Kórey, Japonska, na Taiwan, aj do USA.

Nový vírus vyvolal znepokojenie na trhoch, keďže investori majú v pamäti epidémiu syndrómu SARS. Tá vypukla v roku 2002, rovnako v Číne, a v rokoch 2002-2003 zabila vo svete približne 800 ľudí. Nový vírus totiž pochádza z rovnakého rodu ako vírus SARS.

Goldman Sachs vychádza práve z odhadovaného vplyvu na dopyt po rope po vypuknutí epidémie syndrómu SARS. Podľa banky by na nový koronavírus mohli najviac doplatiť trhy s leteckým palivom, ak by rozšírenie choroby viedlo k výraznejšiemu poklesu dopytu po leteckej preprave v regióne.

Ak by aj Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zareagovala na prípadný väčší pokles dopytu po rope, počiatočná neistota môže viesť podľa banky k výraznejšiemu poklesu cien komodity. Cena ropy sa momentálne v prípade Brentu pohybuje pod 65 USD (58,48 eura) za barel, v prípade americkej WTI okolo 58 USD/barel.